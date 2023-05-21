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Пленный украинец рассказал о больших потерях ВСУ под Спорным

Пленный украинец рассказал о больших потерях ВСУ под Спорным - РИА Новости, 21.05.2023

Пленный украинец рассказал о больших потерях ВСУ под Спорным

Украинские войска несут большие потери под селом Спорное на Северском направлении, рассказал журналистам военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины Василий... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T09:13

2023-05-21T09:13

2023-05-21T11:06

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ЛУГАНСК, 21 мая — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери под селом Спорное на Северском направлении, рассказал журналистам военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, попавший в плен в этом районе. По словам пленного, в тот день российские бойцы отбили у украинской армии четыре позиции. "Много погибло, очень много погибло. Большинство ребят "двухсотые". Четыре позиции ваши отбили. Хотели, чтоб мы наступали, но мы не наступали, мы оборонялись. Нас круглосуточно крыли минометы, "Градами" — даже боялись высовываться, ни о каком наступлении речь не шла", — сказал солдат.Село Спорное находится на границе ДНР и ЛНР в 111 километрах к северу от Донецка. По информации Минобороны, ВСУ ежедневно теряют в боях на этом направлении по несколько десятков военнослужащих.

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"Нас 24/7 крыли минометы": украинский военнослужащий о потерях армии ВСУ "Нас 24/7 крыли минометы": украинский военнослужащий о потерях армии ВСУ 2023-05-21T09:13 true PT2M54S

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Екатерина Зайцева

киев, донбасс, украина, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины