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Пленный украинец рассказал о больших потерях ВСУ под Спорным
Пленный украинец рассказал о больших потерях ВСУ под Спорным - РИА Новости, 21.05.2023
Пленный украинец рассказал о больших потерях ВСУ под Спорным
Украинские войска несут большие потери под селом Спорное на Северском направлении, рассказал журналистам военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины Василий... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:13
2023-05-21T09:13
2023-05-21T11:06
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ЛУГАНСК, 21 мая — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери под селом Спорное на Северском направлении, рассказал журналистам военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, попавший в плен в этом районе. По словам пленного, в тот день российские бойцы отбили у украинской армии четыре позиции. "Много погибло, очень много погибло. Большинство ребят "двухсотые". Четыре позиции ваши отбили. Хотели, чтоб мы наступали, но мы не наступали, мы оборонялись. Нас круглосуточно крыли минометы, "Градами" — даже боялись высовываться, ни о каком наступлении речь не шла", — сказал солдат.Село Спорное находится на границе ДНР и ЛНР в 111 километрах к северу от Донецка. По информации Минобороны, ВСУ ежедневно теряют в боях на этом направлении по несколько десятков военнослужащих.
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7 495 645-6601
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"Нас 24/7 крыли минометы": украинский военнослужащий о потерях армии ВСУ
"Нас 24/7 крыли минометы": украинский военнослужащий о потерях армии ВСУ
2023-05-21T09:13
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Донбасс, Украина, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Пленный украинец рассказал о больших потерях ВСУ под Спорным
Пленный украинский военный рассказал о больших потерях Киева под Спорным в Донбассе
ЛУГАНСК, 21 мая — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери под селом Спорное на Северском направлении, рассказал журналистам военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, попавший в плен в этом районе.
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"Около пяти утра начался штурм, меня засыпало, ноги были ранены, руками опирался, выкапывался из земли, кричал, но никто не подходил. Потом ваши меня вытащили через сутки. Девятого мая вытащили, на День Победы, — теперь это мой второй день рождения. Очень страшно было <…> У меня сначала был ступор, меня трясло. Холодно, земля подо мной, сверху, надо мной была…" — рассказал он.
По словам пленного, в тот день российские бойцы отбили у украинской армии четыре позиции.
"Много погибло, очень много погибло. Большинство ребят "двухсотые". Четыре позиции ваши отбили. Хотели, чтоб мы наступали, но мы не наступали, мы оборонялись. Нас круглосуточно крыли минометы, "Градами" — даже боялись высовываться, ни о каком наступлении речь не шла", — сказал солдат.
Село Спорное находится на границе ДНР и ЛНР в 111 километрах к северу от Донецка. По информации Минобороны, ВСУ ежедневно теряют в боях на этом направлении по несколько десятков военнослужащих.
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