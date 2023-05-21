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Россия заявила о готовности возобновить поставки пшеницы Вьетнаму - РИА Новости, 21.05.2023
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21:22 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/postavki-1873284754.html
Россия заявила о готовности возобновить поставки пшеницы Вьетнаму
Россия заявила о готовности возобновить поставки пшеницы Вьетнаму - РИА Новости, 21.05.2023
Россия заявила о готовности возобновить поставки пшеницы Вьетнаму
Россия готова возобновить поставки пшеницы и увеличить объемы экспорта мяса во Вьетнам, сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T21:22
2023-05-21T21:22
экономика
россия
вьетнам
дмитрий медведев
ханой
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ХАНОЙ, 21 мая - РИА Новости. Россия готова возобновить поставки пшеницы и увеличить объемы экспорта мяса во Вьетнам, сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который прибыл с визитом в Ханой. "В части двусторонней продовольственной кооперации российские компании готовы возобновить поставки пшеницы, а также увеличить объемы экспорта мясной продукции. Это могло бы стать важным элементом обеспечения продовольственной безопасности Вьетнама", - подчеркнули в секретариате. Россия занимает очень большую долю на мясном рынке Вьетнама. Эта страна - самый крупный из зарубежных покупателей российского мяса свинины, занимает долю почти 50% от ее экспорта. Что касается пшеницы, то в ее поставках был продолжительный перерыв, сельхозатташе России в этой стране Виктория Горшкова говорила о готовности Вьетнама принимать российскую пшеницу.
https://ria.ru/20230518/zerno-1872602082.html
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экономика, россия, вьетнам, дмитрий медведев, ханой
Экономика, Россия, Вьетнам, Дмитрий Медведев, Ханой
Россия заявила о готовности возобновить поставки пшеницы Вьетнаму

Секретариат Медведева заявил о готовности России возобновить поставки пшеницы Вьетнаму

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
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ХАНОЙ, 21 мая - РИА Новости. Россия готова возобновить поставки пшеницы и увеличить объемы экспорта мяса во Вьетнам, сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который прибыл с визитом в Ханой.
"В части двусторонней продовольственной кооперации российские компании готовы возобновить поставки пшеницы, а также увеличить объемы экспорта мясной продукции. Это могло бы стать важным элементом обеспечения продовольственной безопасности Вьетнама", - подчеркнули в секретариате.
Россия занимает очень большую долю на мясном рынке Вьетнама. Эта страна - самый крупный из зарубежных покупателей российского мяса свинины, занимает долю почти 50% от ее экспорта.
Что касается пшеницы, то в ее поставках был продолжительный перерыв, сельхозатташе России в этой стране Виктория Горшкова говорила о готовности Вьетнама принимать российскую пшеницу.
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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18 мая, 12:36
 
ЭкономикаРоссияВьетнамДмитрий МедведевХаной
 
 
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