https://ria.ru/20230521/postavki-1873284754.html

Россия заявила о готовности возобновить поставки пшеницы Вьетнаму

Россия заявила о готовности возобновить поставки пшеницы Вьетнаму - РИА Новости, 21.05.2023

Россия заявила о готовности возобновить поставки пшеницы Вьетнаму

Россия готова возобновить поставки пшеницы и увеличить объемы экспорта мяса во Вьетнам, сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T21:22

2023-05-21T21:22

2023-05-21T21:22

экономика

россия

вьетнам

дмитрий медведев

ханой

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ХАНОЙ, 21 мая - РИА Новости. Россия готова возобновить поставки пшеницы и увеличить объемы экспорта мяса во Вьетнам, сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который прибыл с визитом в Ханой. "В части двусторонней продовольственной кооперации российские компании готовы возобновить поставки пшеницы, а также увеличить объемы экспорта мясной продукции. Это могло бы стать важным элементом обеспечения продовольственной безопасности Вьетнама", - подчеркнули в секретариате. Россия занимает очень большую долю на мясном рынке Вьетнама. Эта страна - самый крупный из зарубежных покупателей российского мяса свинины, занимает долю почти 50% от ее экспорта. Что касается пшеницы, то в ее поставках был продолжительный перерыв, сельхозатташе России в этой стране Виктория Горшкова говорила о готовности Вьетнама принимать российскую пшеницу.

https://ria.ru/20230518/zerno-1872602082.html

россия

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экономика, россия, вьетнам, дмитрий медведев, ханой