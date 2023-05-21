https://ria.ru/20230521/post-1873257828.html

Посол Украины удалил пост об извинениях за Волынскую резню

Посол Украины удалил пост об извинениях за Волынскую резню - РИА Новости, 21.05.2023

Посол Украины удалил пост об извинениях за Волынскую резню

Посол Украины в Польше Василий Зварыч удалил заявление о неприемлемости и досадности слов пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о том, что Украина должна... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T17:33

2023-05-21T17:33

2023-05-21T17:33

в мире

польша

украинская повстанческая армия

организация украинских националистов

волынская резня

украина

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ВАРШАВА, 21 мая - РИА Новости. Посол Украины в Польше Василий Зварыч удалил заявление о неприемлемости и досадности слов пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о том, что Украина должна извиниться за Волынскую резню. Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в интервью порталу Onet заявил, что Польша ожидает извинений от Украины за Волынскую резню. В ответ на это Зварыч в субботу на своей странице в Facebook* написал, что "любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными". Однако, в воскресенье запись исчезла из аккаунта Зварыча, а вместо нее появилась новая, в которой дипломат выражает готовность к сотрудничеству. "Моя вчерашняя запись была реакцией на слова пресс-секретаря МИД (Польши - ред.), который напрямую указал, что должен сделать президент Украины. Я считаю такую форму коммуникации неправильной. Мы открыты для диалога, сотрудничества по вопросам истории, мы понимаем ее значение, чтим память жертв", - написал украинский посол на этот раз. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230521/volyn-1873185059.html

https://ria.ru/20180711/1524304863.html

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в мире, польша, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, волынская резня, украина