https://ria.ru/20230521/pomosch-1873202931.html

Российские военные доставили в ЛНР более ста тонн помощи

Российские военные доставили в ЛНР более ста тонн помощи - РИА Новости, 21.05.2023

Российские военные доставили в ЛНР более ста тонн помощи

Более 100 тонн помощи доставили представители министерства обороны РФ в Луганскую народную республику на текущей неделе, сообщил журналистам старший колонны... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T09:02

2023-05-21T09:02

2023-05-21T09:02

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

луганск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Более 100 тонн помощи доставили представители министерства обороны РФ в Луганскую народную республику на текущей неделе, сообщил журналистам старший колонны гуманитарного груза Константин Фролов. "Этот гуманитарный конвой посвящен детям. Именно детям, которые остались из-за этой страшной войны на нашем попечении. Я почему говорю на нашем: для меня, как я говорил ранее, нет своих, чужих - это все дети наши, потому что они самые незащищенные", - рассказал Фролов. Он уточнил, что данный гуманитарный груз военные доставили в дом малютки в Луганске и в один из детских домов Красного Луча в республике. В детские дома привезли средства гигиены, оргтехнику и сладости. Кроме того, совместно с депутатом Госдумы РФ Юлией Оглоблиной и волонтерами из Мордовии для детей организовали шоу ростовых кукол. "Вторая часть груза для наших друзей, коллег и тех, кто сейчас на фронте, кому сейчас тяжело. Враги рвутся в контрнаступление, и мы не можем оставить наших ребят без помощи. Поэтому вторая часть груза адресована военнослужащим", - пояснил старший колонны. По его словам, министерство обороны РФ регулярно помогает детским учреждениям ЛНР и ДНР, а также военнослужащим в зоне проведения спецоперации. "Я каждый раз привожу от 100-300 тонн груза. Это моя 9-я поездка. В этот раз мы автомобили передаем... Одних автомобилей мы подарили в Южный военный округ более 20. Мы военнослужащие, мы умеем не только воевать, но и восстанавливать и налаживать мир в республике. Я считаю это главной задачей. И не нужно забывать про мир. Зачем нужна победа без мира, счастья и любви?" - сказал Фролов.

https://ria.ru/20230418/lukashenko-1866025032.html

луганская народная республика

россия

луганск

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луганская народная республика, россия, луганск, министерство обороны рф (минобороны рф)