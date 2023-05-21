Рейтинг@Mail.ru
Российские военные доставили в ЛНР более ста тонн помощи - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/pomosch-1873202931.html
Российские военные доставили в ЛНР более ста тонн помощи
Российские военные доставили в ЛНР более ста тонн помощи - РИА Новости, 21.05.2023
Российские военные доставили в ЛНР более ста тонн помощи
Более 100 тонн помощи доставили представители министерства обороны РФ в Луганскую народную республику на текущей неделе, сообщил журналистам старший колонны... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:02
2023-05-21T09:02
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
луганск
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793104345_0:122:3136:1885_1920x0_80_0_0_2207d7cdef50cab018ab815be2d8e3e9.jpg
ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Более 100 тонн помощи доставили представители министерства обороны РФ в Луганскую народную республику на текущей неделе, сообщил журналистам старший колонны гуманитарного груза Константин Фролов. "Этот гуманитарный конвой посвящен детям. Именно детям, которые остались из-за этой страшной войны на нашем попечении. Я почему говорю на нашем: для меня, как я говорил ранее, нет своих, чужих - это все дети наши, потому что они самые незащищенные", - рассказал Фролов. Он уточнил, что данный гуманитарный груз военные доставили в дом малютки в Луганске и в один из детских домов Красного Луча в республике. В детские дома привезли средства гигиены, оргтехнику и сладости. Кроме того, совместно с депутатом Госдумы РФ Юлией Оглоблиной и волонтерами из Мордовии для детей организовали шоу ростовых кукол. "Вторая часть груза для наших друзей, коллег и тех, кто сейчас на фронте, кому сейчас тяжело. Враги рвутся в контрнаступление, и мы не можем оставить наших ребят без помощи. Поэтому вторая часть груза адресована военнослужащим", - пояснил старший колонны. По его словам, министерство обороны РФ регулярно помогает детским учреждениям ЛНР и ДНР, а также военнослужащим в зоне проведения спецоперации. "Я каждый раз привожу от 100-300 тонн груза. Это моя 9-я поездка. В этот раз мы автомобили передаем... Одних автомобилей мы подарили в Южный военный округ более 20. Мы военнослужащие, мы умеем не только воевать, но и восстанавливать и налаживать мир в республике. Я считаю это главной задачей. И не нужно забывать про мир. Зачем нужна победа без мира, счастья и любви?" - сказал Фролов.
https://ria.ru/20230418/lukashenko-1866025032.html
луганская народная республика
россия
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793104345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31e64cf916ef4b1953fe03bee9b26053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, луганск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные доставили в ЛНР более ста тонн помощи

Представители Минобороны России доставили более ста тонн помощи в ЛНР на текущей неделе

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкМестные жители разгружают коробки с гуманитарной помощью
Местные жители разгружают коробки с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Местные жители разгружают коробки с гуманитарной помощью. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Более 100 тонн помощи доставили представители министерства обороны РФ в Луганскую народную республику на текущей неделе, сообщил журналистам старший колонны гуманитарного груза Константин Фролов.
"Этот гуманитарный конвой посвящен детям. Именно детям, которые остались из-за этой страшной войны на нашем попечении. Я почему говорю на нашем: для меня, как я говорил ранее, нет своих, чужих - это все дети наши, потому что они самые незащищенные", - рассказал Фролов.
Он уточнил, что данный гуманитарный груз военные доставили в дом малютки в Луганске и в один из детских домов Красного Луча в республике. В детские дома привезли средства гигиены, оргтехнику и сладости. Кроме того, совместно с депутатом Госдумы РФ Юлией Оглоблиной и волонтерами из Мордовии для детей организовали шоу ростовых кукол.
"Вторая часть груза для наших друзей, коллег и тех, кто сейчас на фронте, кому сейчас тяжело. Враги рвутся в контрнаступление, и мы не можем оставить наших ребят без помощи. Поэтому вторая часть груза адресована военнослужащим", - пояснил старший колонны.
По его словам, министерство обороны РФ регулярно помогает детским учреждениям ЛНР и ДНР, а также военнослужащим в зоне проведения спецоперации.
"Я каждый раз привожу от 100-300 тонн груза. Это моя 9-я поездка. В этот раз мы автомобили передаем... Одних автомобилей мы подарили в Южный военный округ более 20. Мы военнослужащие, мы умеем не только воевать, но и восстанавливать и налаживать мир в республике. Я считаю это главной задачей. И не нужно забывать про мир. Зачем нужна победа без мира, счастья и любви?" - сказал Фролов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Лукашенко предложил Пушилину помощь в нормализации жизни в ДНР
18 апреля, 11:34
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛуганскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала