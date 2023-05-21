https://ria.ru/20230521/pogoda-1873284055.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.05.2023

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на понедельник из-за грозы, сообщила... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T21:15

2023-05-21T21:15

2023-05-21T21:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на понедельник из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 14 до 23 часов 22 мая в Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности. На территории города ожидается гроза", - говорится в сообщении. Власти просят водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.

https://ria.ru/20230519/spasenie-1873022845.html

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