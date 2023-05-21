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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.05.2023
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21:15 21.05.2023 (обновлено: 21:16 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/pogoda-1873284055.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.05.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на понедельник из-за грозы, сообщила... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T21:15
2023-05-21T21:16
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на понедельник из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 14 до 23 часов 22 мая в Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности. На территории города ожидается гроза", - говорится в сообщении. Власти просят водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.
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санкт-петербург, россия
Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСобор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на понедельник из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, с 14 до 23 часов 22 мая в Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности. На территории города ожидается гроза", - говорится в сообщении.
Власти просят водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.
Бобр - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
В Санкт-Петербурге спасли попавшего в колодец бобра Фиделя
19 мая, 19:29
 
Санкт-ПетербургРоссия
 
 
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