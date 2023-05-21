https://ria.ru/20230521/pogoda-1873209139.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 21.05.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 19 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T09:52

2023-05-21T09:52

2023-05-21T09:52

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767032_0:185:2981:1862_1920x0_80_0_0_395f66103758914ce7da70fcd844bcac.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 19 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, ветер ожидается юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230521/moskva-1873201764.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"