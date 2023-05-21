https://ria.ru/20230521/pogoda-1873209139.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 21.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 19 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:52
2023-05-21T09:52
2023-05-21T09:52
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 19 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, ветер ожидается юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230521/moskva-1873201764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: облачно, небольшой дождь и до плюс 19 ожидается в Москве в воскресенье