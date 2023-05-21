https://ria.ru/20230521/poezd-1873190209.html
В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда
В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда - РИА Новости, 21.05.2023
В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда
Сход 12 вагонов грузового поезда произошел на перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга - Карымская Забайкальской железной... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T04:56
2023-05-21T04:56
2023-05-21T05:00
владивосток
москва
новосибирск
забайкальская железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873190364_0:21:800:471_1920x0_80_0_0_bd33cd16cd835c7be7bcec66467f2e63.jpg
ЧИТА, 21 мая - РИА Новости. Сход 12 вагонов грузового поезда произошел на перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга - Карымская Забайкальской железной дороги, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Уточняется, что пострадавших и угрозы экологии нет. Нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено. "Для ликвидации последствий направлены четыре восстановительных поезда. На месте происшествия находится оперативная группа пожарно-спасательной части № 26", - добавили в пресс-службе. По информации ЗабЖД, задержан пассажирский поезд №1 Владивосток – Москва. Пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием. Также ожидается задержка пассажирского поезда №8 Новосибирск – Владивосток. Отменены пригородные пассажирские поезда №6211 Чернышевск – Шилка, №6212 Шилка – Чернышевск.
https://ria.ru/20230518/kovitidi-1872731137.html
владивосток
москва
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873190364_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_e29c42e6811c5a414c0e5c7c700d3cbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, москва, новосибирск, забайкальская железная дорога , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владивосток, Москва, Новосибирск, Забайкальская железная дорога , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда
В Забайкальском крае произошел сход с путей 12 вагонов грузового поезда