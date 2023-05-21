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В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда

В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда - РИА Новости, 21.05.2023

В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда

Сход 12 вагонов грузового поезда произошел на перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга - Карымская Забайкальской железной... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T04:56

2023-05-21T04:56

2023-05-21T05:00

владивосток

москва

новосибирск

забайкальская железная дорога

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЧИТА, 21 мая - РИА Новости. Сход 12 вагонов грузового поезда произошел на перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга - Карымская Забайкальской железной дороги, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Уточняется, что пострадавших и угрозы экологии нет. Нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено. "Для ликвидации последствий направлены четыре восстановительных поезда. На месте происшествия находится оперативная группа пожарно-спасательной части № 26", - добавили в пресс-службе. По информации ЗабЖД, задержан пассажирский поезд №1 Владивосток – Москва. Пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием. Также ожидается задержка пассажирского поезда №8 Новосибирск – Владивосток. Отменены пригородные пассажирские поезда №6211 Чернышевск – Шилка, №6212 Шилка – Чернышевск.

https://ria.ru/20230518/kovitidi-1872731137.html

владивосток

москва

новосибирск

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владивосток, москва, новосибирск, забайкальская железная дорога , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия