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В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда - РИА Новости, 21.05.2023
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04:56 21.05.2023 (обновлено: 05:00 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/poezd-1873190209.html
В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда
В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда - РИА Новости, 21.05.2023
В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда
Сход 12 вагонов грузового поезда произошел на перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга - Карымская Забайкальской железной... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T04:56
2023-05-21T05:00
владивосток
москва
новосибирск
забайкальская железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЧИТА, 21 мая - РИА Новости. Сход 12 вагонов грузового поезда произошел на перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга - Карымская Забайкальской железной дороги, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Уточняется, что пострадавших и угрозы экологии нет. Нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено. "Для ликвидации последствий направлены четыре восстановительных поезда. На месте происшествия находится оперативная группа пожарно-спасательной части № 26", - добавили в пресс-службе. По информации ЗабЖД, задержан пассажирский поезд №1 Владивосток – Москва. Пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием. Также ожидается задержка пассажирского поезда №8 Новосибирск – Владивосток. Отменены пригородные пассажирские поезда №6211 Чернышевск – Шилка, №6212 Шилка – Чернышевск.
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владивосток, москва, новосибирск, забайкальская железная дорога , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владивосток, Москва, Новосибирск, Забайкальская железная дорога , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда

В Забайкальском крае произошел сход с путей 12 вагонов грузового поезда

© МЧС России, главное управление по Забайкальскому краюУстранение последствий схода с путей 12 вагонов в Забайкальском крае
Устранение последствий схода с путей 12 вагонов в Забайкальском крае
© МЧС России, главное управление по Забайкальскому краю
Устранение последствий схода с путей 12 вагонов в Забайкальском крае. Архивное фото
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ЧИТА, 21 мая - РИА Новости. Сход 12 вагонов грузового поезда произошел на перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга - Карымская Забайкальской железной дороги, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«
"Ночью 21 мая на перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга - Карымская Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших и угрозы экологии нет. Нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено.
"Для ликвидации последствий направлены четыре восстановительных поезда. На месте происшествия находится оперативная группа пожарно-спасательной части № 26", - добавили в пресс-службе.
По информации ЗабЖД, задержан пассажирский поезд №1 ВладивостокМосква. Пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием. Также ожидается задержка пассажирского поезда №8 Новосибирск – Владивосток.
Отменены пригородные пассажирские поезда №6211 Чернышевск – Шилка, №6212 Шилка – Чернышевск.
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ВладивостокМоскваНовосибирскЗабайкальская железная дорогаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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