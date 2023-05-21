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В Мурманске подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал от психиатра через окно
В Мурманске подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал от психиатра через окно - РИА Новости, 21.05.2023
В Мурманске подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал от психиатра через окно
Полицейские в Мурманске задержали мужчину, который сбежал из медицинского учреждения через окно во время процедуры освидетельствования, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:52
2023-05-21T12:52
2023-05-21T13:21
происшествия
мурманск
кольский район
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МУРМАНСК, 21 мая - РИА Новости. Полицейские в Мурманске задержали мужчину, который сбежал из медицинского учреждения через окно во время процедуры освидетельствования, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Как сообщили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении жителя Кольского района, 1990 года рождения, следователю ОМВД России по Кольскому району поступила информация о нахождении мужчины в одном из отделов полиции за совершение административного правонарушения. Сообщается, что злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска и водворен в ИВС.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, мурманск, кольский район
Происшествия, Мурманск, Кольский район
В Мурманске подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал от психиатра через окно
Полиция в Мурманске задержала сбежавшего через окно при освидетельствовании подозреваемого
МУРМАНСК, 21 мая - РИА Новости. Полицейские в Мурманске задержали мужчину, который сбежал из медицинского учреждения через окно во время процедуры освидетельствования, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Как сообщили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении жителя Кольского района, 1990 года рождения, следователю ОМВД России по Кольскому району поступила информация о нахождении мужчины в одном из отделов полиции за совершение административного правонарушения.
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"В целях необходимости проведения судебно-психиатрической экспертизы молодой человек был доставлен в Мурманский областной наркологический диспансер, где во время процедуры освидетельствования 33-летний правонарушитель внезапно выпрыгнул из окна первого этажа и скрылся", - рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска и водворен в ИВС.
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