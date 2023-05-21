Рейтинг@Mail.ru
В Мурманске подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал от психиатра через окно - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 21.05.2023 (обновлено: 13:21 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/pobeg-1873225036.html
В Мурманске подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал от психиатра через окно
В Мурманске подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал от психиатра через окно - РИА Новости, 21.05.2023
В Мурманске подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал от психиатра через окно
Полицейские в Мурманске задержали мужчину, который сбежал из медицинского учреждения через окно во время процедуры освидетельствования, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:52
2023-05-21T13:21
происшествия
мурманск
кольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МУРМАНСК, 21 мая - РИА Новости. Полицейские в Мурманске задержали мужчину, который сбежал из медицинского учреждения через окно во время процедуры освидетельствования, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Как сообщили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении жителя Кольского района, 1990 года рождения, следователю ОМВД России по Кольскому району поступила информация о нахождении мужчины в одном из отделов полиции за совершение административного правонарушения. Сообщается, что злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска и водворен в ИВС.
https://ria.ru/20230505/kurer-1869923253.html
мурманск
кольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманск, кольский район
Происшествия, Мурманск, Кольский район
В Мурманске подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал от психиатра через окно

Полиция в Мурманске задержала сбежавшего через окно при освидетельствовании подозреваемого

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 21 мая - РИА Новости. Полицейские в Мурманске задержали мужчину, который сбежал из медицинского учреждения через окно во время процедуры освидетельствования, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Как сообщили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении жителя Кольского района, 1990 года рождения, следователю ОМВД России по Кольскому району поступила информация о нахождении мужчины в одном из отделов полиции за совершение административного правонарушения.
«
"В целях необходимости проведения судебно-психиатрической экспертизы молодой человек был доставлен в Мурманский областной наркологический диспансер, где во время процедуры освидетельствования 33-летний правонарушитель внезапно выпрыгнул из окна первого этажа и скрылся", - рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска и водворен в ИВС.
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В Новгородской области задержали наркокурьера, везшего партию в Москву
5 мая, 14:19
 
ПроисшествияМурманскКольский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала