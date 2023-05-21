https://ria.ru/20230521/pobeg-1873225036.html

В Мурманске подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал от психиатра через окно

В Мурманске подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал от психиатра через окно - РИА Новости, 21.05.2023

В Мурманске подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал от психиатра через окно

Полицейские в Мурманске задержали мужчину, который сбежал из медицинского учреждения через окно во время процедуры освидетельствования, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T12:52

2023-05-21T12:52

2023-05-21T13:21

происшествия

мурманск

кольский район

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МУРМАНСК, 21 мая - РИА Новости. Полицейские в Мурманске задержали мужчину, который сбежал из медицинского учреждения через окно во время процедуры освидетельствования, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Как сообщили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении жителя Кольского района, 1990 года рождения, следователю ОМВД России по Кольскому району поступила информация о нахождении мужчины в одном из отделов полиции за совершение административного правонарушения. Сообщается, что злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска и водворен в ИВС.

https://ria.ru/20230505/kurer-1869923253.html

мурманск

кольский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманск, кольский район