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Украинский военнослужащий был удивлен отношением в плену - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:54 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/plen-1873292749.html
Украинский военнослужащий был удивлен отношением в плену
Украинский военнослужащий был удивлен отношением в плену - РИА Новости, 21.05.2023
Украинский военнослужащий был удивлен отношением в плену
Украинский военнослужащий 14-ой бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, попавший в плен под населенным пунктом Спорное в Донбассе, рассказал, что не ожидал... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T22:54
2023-05-21T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Украинский военнослужащий 14-ой бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, попавший в плен под населенным пунктом Спорное в Донбассе, рассказал, что не ожидал такого человеческого отношения к нему в плену. Район населенного пункта Спорное (Артемовский район) на границе ЛНР и ДНР является горячей точкой на так называемом Северском направлении. Ранее украинский военнопленный Ленив рассказал, как его спасли российские военнослужащие после артобстрела. "Изначально я думал, будут плохо относиться, но оказалось наоборот. Относились хорошо: кормили, поили. Отношение, наоборот, нормальное, человеческое… Мы считали их врагами, но, наоборот, к нам относятся по-человечески", - сказал пленный, комментируя условия своего содержания и отношение к нему. Он уточнил, что в целом только 30% того, о чем рассказывают украинские СМИ, в том числе и о содержании пленных в РФ, соответствует действительности. И военнослужащие, которых отправляют в зону спецоперации, представляют себе другую обстановку и иное положение дел на фронте. "Процентов 30 они показывают (украинское телевидение - ред.), а остальное нет. Преувеличивают, так что украинское телевидение врет. Очень много врет", - сказал Ленив. По его словам, оказываясь на первой линии обороны около 65-70% украинских военнослужащих думают, как можно покинуть данную зону.
https://ria.ru/20230521/voennye-1873282204.html
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в мире, украина, донбасс, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Луганская Народная Республика
Украинский военнослужащий был удивлен отношением в плену

Украинский военнослужащий был удивлен человеческим отношением в российском плену

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Украинский военнослужащий 14-ой бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, попавший в плен под населенным пунктом Спорное в Донбассе, рассказал, что не ожидал такого человеческого отношения к нему в плену.
Район населенного пункта Спорное (Артемовский район) на границе ЛНР и ДНР является горячей точкой на так называемом Северском направлении. Ранее украинский военнопленный Ленив рассказал, как его спасли российские военнослужащие после артобстрела.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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"Изначально я думал, будут плохо относиться, но оказалось наоборот. Относились хорошо: кормили, поили. Отношение, наоборот, нормальное, человеческое… Мы считали их врагами, но, наоборот, к нам относятся по-человечески", - сказал пленный, комментируя условия своего содержания и отношение к нему.
Он уточнил, что в целом только 30% того, о чем рассказывают украинские СМИ, в том числе и о содержании пленных в РФ, соответствует действительности. И военнослужащие, которых отправляют в зону спецоперации, представляют себе другую обстановку и иное положение дел на фронте.
"Процентов 30 они показывают (украинское телевидение - ред.), а остальное нет. Преувеличивают, так что украинское телевидение врет. Очень много врет", - сказал Ленив.
По его словам, оказываясь на первой линии обороны около 65-70% украинских военнослужащих думают, как можно покинуть данную зону.
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