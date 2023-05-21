https://ria.ru/20230521/plen-1873292749.html

Украинский военнослужащий был удивлен отношением в плену

Украинский военнослужащий был удивлен отношением в плену - РИА Новости, 21.05.2023

Украинский военнослужащий был удивлен отношением в плену

Украинский военнослужащий 14-ой бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, попавший в плен под населенным пунктом Спорное в Донбассе, рассказал, что не ожидал... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T22:54

2023-05-21T22:54

2023-05-21T22:54

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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Украинский военнослужащий 14-ой бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, попавший в плен под населенным пунктом Спорное в Донбассе, рассказал, что не ожидал такого человеческого отношения к нему в плену. Район населенного пункта Спорное (Артемовский район) на границе ЛНР и ДНР является горячей точкой на так называемом Северском направлении. Ранее украинский военнопленный Ленив рассказал, как его спасли российские военнослужащие после артобстрела. "Изначально я думал, будут плохо относиться, но оказалось наоборот. Относились хорошо: кормили, поили. Отношение, наоборот, нормальное, человеческое… Мы считали их врагами, но, наоборот, к нам относятся по-человечески", - сказал пленный, комментируя условия своего содержания и отношение к нему. Он уточнил, что в целом только 30% того, о чем рассказывают украинские СМИ, в том числе и о содержании пленных в РФ, соответствует действительности. И военнослужащие, которых отправляют в зону спецоперации, представляют себе другую обстановку и иное положение дел на фронте. "Процентов 30 они показывают (украинское телевидение - ред.), а остальное нет. Преувеличивают, так что украинское телевидение врет. Очень много врет", - сказал Ленив. По его словам, оказываясь на первой линии обороны около 65-70% украинских военнослужащих думают, как можно покинуть данную зону.

https://ria.ru/20230521/voennye-1873282204.html

https://ria.ru/20230521/poteri-1873204531.html

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донбасс

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в мире, украина, донбасс, луганская народная республика