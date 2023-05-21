https://ria.ru/20230521/pisatel-1873184908.html

Умер известный британский писатель и критик Мартин Эмис

Умер известный британский писатель и критик Мартин Эмис - РИА Новости, 21.05.2023

Умер известный британский писатель и критик Мартин Эмис

Британский писатель и критик Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление жены писателя Изабель Фонсеки. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T01:27

2023-05-21T01:27

2023-05-21T01:27

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Британский писатель и критик Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление жены писателя Изабель Фонсеки. "Писатель умер от рака желудка в пятницу у себя дома... во Флориде", - заявил телеканал, цитируя Фонсеку. Как отмечает телеканал, писатель скончался от той же болезни, что и его близкий друг, известный в США публицист и литературный критик Кристофер Хитченс. По данным телеканала, издательство Vintage Books, с которым работал Эмис, также выразило соболезнования по поводу кончины писателя, отметив, что он повлиял на "поколение стилистов прозы".

https://ria.ru/20230519/znamenitosti-1872839606.html

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