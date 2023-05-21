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Умер известный британский писатель и критик Мартин Эмис - РИА Новости, 21.05.2023
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01:27 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/pisatel-1873184908.html
Умер известный британский писатель и критик Мартин Эмис
Умер известный британский писатель и критик Мартин Эмис - РИА Новости, 21.05.2023
Умер известный британский писатель и критик Мартин Эмис
Британский писатель и критик Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление жены писателя Изабель Фонсеки. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T01:27
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Британский писатель и критик Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление жены писателя Изабель Фонсеки. "Писатель умер от рака желудка в пятницу у себя дома... во Флориде", - заявил телеканал, цитируя Фонсеку. Как отмечает телеканал, писатель скончался от той же болезни, что и его близкий друг, известный в США публицист и литературный критик Кристофер Хитченс. По данным телеканала, издательство Vintage Books, с которым работал Эмис, также выразило соболезнования по поводу кончины писателя, отметив, что он повлиял на "поколение стилистов прозы".
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Умер известный британский писатель и критик Мартин Эмис

SN: британский писатель и критик Мартин Эмис скончался от рака желудка в возрасте 73 лет

© Фото : Maximilian SchönherrАнглийский прозаик и критик Мартин Эмис
Английский прозаик и критик Мартин Эмис - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Фото : Maximilian Schönherr
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Британский писатель и критик Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление жены писателя Изабель Фонсеки.
"Писатель умер от рака желудка в пятницу у себя дома... во Флориде", - заявил телеканал, цитируя Фонсеку.
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Как отмечает телеканал, писатель скончался от той же болезни, что и его близкий друг, известный в США публицист и литературный критик Кристофер Хитченс. По данным телеканала, издательство Vintage Books, с которым работал Эмис, также выразило соболезнования по поводу кончины писателя, отметив, что он повлиял на "поколение стилистов прозы".
 
США
 
 
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