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Умер известный британский писатель и критик Мартин Эмис
Умер известный британский писатель и критик Мартин Эмис - РИА Новости, 21.05.2023
Умер известный британский писатель и критик Мартин Эмис
Британский писатель и критик Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление жены писателя Изабель Фонсеки. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T01:27
2023-05-21T01:27
2023-05-21T01:27
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Британский писатель и критик Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление жены писателя Изабель Фонсеки. "Писатель умер от рака желудка в пятницу у себя дома... во Флориде", - заявил телеканал, цитируя Фонсеку. Как отмечает телеканал, писатель скончался от той же болезни, что и его близкий друг, известный в США публицист и литературный критик Кристофер Хитченс. По данным телеканала, издательство Vintage Books, с которым работал Эмис, также выразило соболезнования по поводу кончины писателя, отметив, что он повлиял на "поколение стилистов прозы".
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сша
Умер известный британский писатель и критик Мартин Эмис
SN: британский писатель и критик Мартин Эмис скончался от рака желудка в возрасте 73 лет