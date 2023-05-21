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Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16 - РИА Новости, 21.05.2023
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23:18 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/pilotirovanie-1873294907.html
Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16
Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16 - РИА Новости, 21.05.2023
Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16
Бельгия подтвердила в воскресенье готовность обучать украинских пилотов пилотированию F-16 совместно с другими странами НАТО, сообщил в интервью представитель... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T23:18
2023-05-21T23:18
в мире
украина
сергей лавров
александр де кроо
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россия
джейк салливан
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Бельгия подтвердила в воскресенье готовность обучать украинских пилотов пилотированию F-16 совместно с другими странами НАТО, сообщил в интервью представитель офиса премьер-министра Александра де Кроо. "Этот вопрос обсуждался и был утвержден членами специального министерского совета в пятницу. Практические детали этого вопроса будут уточняться в ближайшие дни", - приводит слова бельгийского представителя информагентство Белга. По его словам, в ближайшее время предстоит совместно с партнерами установить параметры бельгийского участия в обучении украинских пилотов. Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. В феврале этого года Александр де Кроо заявил, что Бельгия не сможет передать свои истребители Украине, так как "они активно используются в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО и бельгийского воздушного пространства". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, сергей лавров, александр де кроо, сша, россия, джейк салливан, g7, нато, f-16
В мире, Украина, Сергей Лавров, Александр де Кроо, США, Россия, Джейк Салливан, G7, НАТО, F-16
Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16

Бельгия подтвердила готовность обучать ВСУ пилотированию F-16 вместе со странами НАТО

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Бельгия подтвердила в воскресенье готовность обучать украинских пилотов пилотированию F-16 совместно с другими странами НАТО, сообщил в интервью представитель офиса премьер-министра Александра де Кроо.
"Этот вопрос обсуждался и был утвержден членами специального министерского совета в пятницу. Практические детали этого вопроса будут уточняться в ближайшие дни", - приводит слова бельгийского представителя информагентство Белга. По его словам, в ближайшее время предстоит совместно с партнерами установить параметры бельгийского участия в обучении украинских пилотов.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.
В феврале этого года Александр де Кроо заявил, что Бельгия не сможет передать свои истребители Украине, так как "они активно используются в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО и бельгийского воздушного пространства".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Зеленский заверил Байдена, что F-16 не будут применять для ударов по России
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В миреУкраинаСергей ЛавровАлександр де КрооСШАРоссияДжейк СалливанG7НАТОF-16
 
 
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