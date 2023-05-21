Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16
Бельгия подтвердила готовность обучать ВСУ пилотированию F-16 вместе со странами НАТО
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Бельгия подтвердила в воскресенье готовность обучать украинских пилотов пилотированию F-16 совместно с другими странами НАТО, сообщил в интервью представитель офиса премьер-министра Александра де Кроо.
"Этот вопрос обсуждался и был утвержден членами специального министерского совета в пятницу. Практические детали этого вопроса будут уточняться в ближайшие дни", - приводит слова бельгийского представителя информагентство Белга. По его словам, в ближайшее время предстоит совместно с партнерами установить параметры бельгийского участия в обучении украинских пилотов.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".