https://ria.ru/20230521/osadki-1873220148.html
Москвичам пообещали выпадение трети месячной нормы осадков в будние дни
Москвичам пообещали выпадение трети месячной нормы осадков в будние дни - РИА Новости, 21.05.2023
Москвичам пообещали выпадение трети месячной нормы осадков в будние дни
Более 1/3 от месячной нормы осадков выпадет в Москве в будни на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T11:57
2023-05-21T11:57
2023-05-21T11:59
москва
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 1/3 от месячной нормы осадков выпадет в Москве в будни на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В предстоящую неделю небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков, и на фоне активной циклонической деятельности дожди зарядят с новой силой: за пять ближайших суток в столичном регионе выпадет до 20-25 миллиметров осадков или более 1/3 от всего майского лимита дождей", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в воскресенье интенсивность дождя будет незначительной - не более 1-2 миллиметров.
https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, евгений тишковец, погода
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам пообещали выпадение трети месячной нормы осадков в будние дни
Синоптик Тишковец: в Москве в будни выпадет более трети месячной нормы осадков
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 1/3 от месячной нормы осадков выпадет в Москве в будни на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящую неделю небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков, и на фоне активной циклонической деятельности дожди зарядят с новой силой: за пять ближайших суток в столичном регионе выпадет до 20-25 миллиметров осадков или более 1/3 от всего майского лимита дождей", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в воскресенье интенсивность дождя будет незначительной - не более 1-2 миллиметров.
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