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Москвичам пообещали выпадение трети месячной нормы осадков в будние дни - РИА Новости, 21.05.2023
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11:57 21.05.2023 (обновлено: 11:59 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/osadki-1873220148.html
Москвичам пообещали выпадение трети месячной нормы осадков в будние дни
Москвичам пообещали выпадение трети месячной нормы осадков в будние дни - РИА Новости, 21.05.2023
Москвичам пообещали выпадение трети месячной нормы осадков в будние дни
Более 1/3 от месячной нормы осадков выпадет в Москве в будни на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T11:57
2023-05-21T11:59
москва
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 1/3 от месячной нормы осадков выпадет в Москве в будни на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В предстоящую неделю небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков, и на фоне активной циклонической деятельности дожди зарядят с новой силой: за пять ближайших суток в столичном регионе выпадет до 20-25 миллиметров осадков или более 1/3 от всего майского лимита дождей", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в воскресенье интенсивность дождя будет незначительной - не более 1-2 миллиметров.
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москва, общество, евгений тишковец, погода
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам пообещали выпадение трети месячной нормы осадков в будние дни

Синоптик Тишковец: в Москве в будни выпадет более трети месячной нормы осадков

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
Фонтанный комплекс Годы войны на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 1/3 от месячной нормы осадков выпадет в Москве в будни на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящую неделю небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков, и на фоне активной циклонической деятельности дожди зарядят с новой силой: за пять ближайших суток в столичном регионе выпадет до 20-25 миллиметров осадков или более 1/3 от всего майского лимита дождей", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в воскресенье интенсивность дождя будет незначительной - не более 1-2 миллиметров.
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