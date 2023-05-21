https://ria.ru/20230521/osadki-1873220148.html

Москвичам пообещали выпадение трети месячной нормы осадков в будние дни

Москвичам пообещали выпадение трети месячной нормы осадков в будние дни - РИА Новости, 21.05.2023

Москвичам пообещали выпадение трети месячной нормы осадков в будние дни

Более 1/3 от месячной нормы осадков выпадет в Москве в будни на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T11:57

2023-05-21T11:57

2023-05-21T11:59

москва

общество

евгений тишковец

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872684385_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_d862ebd32a3792762cdc9ce3630d33c3.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 1/3 от месячной нормы осадков выпадет в Москве в будни на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В предстоящую неделю небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков, и на фоне активной циклонической деятельности дожди зарядят с новой силой: за пять ближайших суток в столичном регионе выпадет до 20-25 миллиметров осадков или более 1/3 от всего майского лимита дождей", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в воскресенье интенсивность дождя будет незначительной - не более 1-2 миллиметров.

https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, евгений тишковец, погода