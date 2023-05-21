https://ria.ru/20230521/ordena-1873195114.html

Штурмовикам ЗВО вручили ордена и медали на передовой

Штурмовикам ЗВО вручили ордена и медали на передовой - РИА Новости, 21.05.2023

Штурмовикам ЗВО вручили ордена и медали на передовой

Бойцы штурмовых отрядов Западного военного округа, отличившиеся в ходе военной спецоперации, получили награды на передовой, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T07:17

2023-05-21T07:17

2023-05-21T08:53

специальная военная операция на украине

западный военный округ (зво)

россия

безопасность

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бойцы штурмовых отрядов Западного военного округа, отличившиеся в ходе военной спецоперации, получили награды на передовой, сообщили в Минобороны. "Военнослужащим штурмовых подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии Западного военного округа за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные государственные награды. На передовой командованием мотострелкового соединения группировки войск "Запад" наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам штурмовых подразделений вручены боевые государственные награды: ордена Мужества, медали "За отвагу", знаки отличия "Георгиевский Крест" IV степени", — говорится в публикации. В Минобороны подчеркнули, что награжденные военнослужащие личным примером поддержали товарищей и выполнили поставленные перед ними задачи в ходе наступления на одном из направлений в зоне спецоперации. Четкое выполнение боевых задач позволило развить успех в наступлении и на других направлениях. Командиры поблагодарили бойцов за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелали им здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Сразу после награждения штурмовики вернулись на позиции.

https://ria.ru/20230521/tsentr-1873190570.html

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западный военный округ (зво), россия, безопасность