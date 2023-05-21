В Молдавии в акциях оппозиции участвовали 60 тысяч человек, заявили в "Шор"
Партия "Шор": в митингах оппозиции в трех городах Молдавии участвовали 60 тысяч человек
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники митинга, организованного оппозиционной партией "Шор"
© Sputnik / Родион Прока
Участники митинга, организованного оппозиционной партией "Шор". Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. Около 60 тысяч человек приняли участие в антиправительственных митингах в городах Оргеев, Бельцы и Комрат, заявила пресс-служба оппозиционной молдавской партии "Шор".
"Шестьдесят тысяч человек требовали сегодня проведения референдума о внешнем векторе Молдавии. Люди пришли на митинги, заявив, что голос народа превыше всего и что народ должен решить, куда идти Молдове — на Запад, на Восток, присоединиться или нет к какому-либо военному блоку или остаться нейтральной, как это предусмотрено конституцией. Собравшиеся также утверждали, что Майя Санду и власть партии "Действие и солидарность" не должны решать будущее Молдавии", — говорится в релизе.
Протестующие считают, что нынешняя власть позволяет себе принимать решения от имени всех граждан, "невзирая на бесчисленные протесты и недовольство народа", добавили в партии.
"Наше общество разделено на несколько лагерей <...> Поэтому мы решили создать организационную группу, которая будет заниматься инициированием референдума, чтобы народ мог выразить свою точку зрения на внешний вектор", — отметил депутат от "Шор" Вадим Фотеску, участвовавший в митинге в Комрате.
Сегодня в Кишиневе состоялся митинг под лозунгом "Европейская Молдова", организованный властями по инициативе президента Майи Санду. Оппозиция хотела провести в столице свои акции, но ей это не разрешили, поэтому они состоялись в Бельцах, Оргееве и в столице Гагаузии Комрате.
На этом фоне в Молдавии проходят массовые акции протеста. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.