https://ria.ru/20230521/oppozitsiya-1873238045.html

В Молдавии в акциях оппозиции участвовали 60 тысяч человек, заявили в "Шор"

В Молдавии в акциях оппозиции участвовали 60 тысяч человек, заявили в "Шор" - РИА Новости, 21.05.2023

В Молдавии в акциях оппозиции участвовали 60 тысяч человек, заявили в "Шор"

Около 60 тысяч человек приняли участие в антиправительственных митингах в городах Оргеев, Бельцы и Комрат, заявила пресс-служба оппозиционной молдавской партии... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:46

2023-05-21T14:46

2023-05-21T15:47

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КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. Около 60 тысяч человек приняли участие в антиправительственных митингах в городах Оргеев, Бельцы и Комрат, заявила пресс-служба оппозиционной молдавской партии "Шор". "Шестьдесят тысяч человек требовали сегодня проведения референдума о внешнем векторе Молдавии. Люди пришли на митинги, заявив, что голос народа превыше всего и что народ должен решить, куда идти Молдове — на Запад, на Восток, присоединиться или нет к какому-либо военному блоку или остаться нейтральной, как это предусмотрено конституцией. Собравшиеся также утверждали, что Майя Санду и власть партии "Действие и солидарность" не должны решать будущее Молдавии", — говорится в релизе. Протестующие считают, что нынешняя власть позволяет себе принимать решения от имени всех граждан, "невзирая на бесчисленные протесты и недовольство народа", добавили в партии."Наше общество разделено на несколько лагерей <...> Поэтому мы решили создать организационную группу, которая будет заниматься инициированием референдума, чтобы народ мог выразить свою точку зрения на внешний вектор", — отметил депутат от "Шор" Вадим Фотеску, участвовавший в митинге в Комрате. Сегодня в Кишиневе состоялся митинг под лозунгом "Европейская Молдова", организованный властями по инициативе президента Майи Санду. Оппозиция хотела провести в столице свои акции, но ей это не разрешили, поэтому они состоялись в Бельцах, Оргееве и в столице Гагаузии Комрате.Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией, против выхода республики из СНГ, а многие недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны ответственно за повышение цены на газ и электроэнергию. На этом фоне в Молдавии проходят массовые акции протеста. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.

https://ria.ru/20230521/komrat-1873237114.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

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в мире, молдавия, россия, комрат, дмитрий песков, снг, майя санду