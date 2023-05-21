Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии в акциях оппозиции участвовали 60 тысяч человек, заявили в "Шор" - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 21.05.2023 (обновлено: 15:47 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/oppozitsiya-1873238045.html
В Молдавии в акциях оппозиции участвовали 60 тысяч человек, заявили в "Шор"
В Молдавии в акциях оппозиции участвовали 60 тысяч человек, заявили в "Шор" - РИА Новости, 21.05.2023
В Молдавии в акциях оппозиции участвовали 60 тысяч человек, заявили в "Шор"
Около 60 тысяч человек приняли участие в антиправительственных митингах в городах Оргеев, Бельцы и Комрат, заявила пресс-служба оппозиционной молдавской партии... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:46
2023-05-21T15:47
в мире
молдавия
россия
комрат
дмитрий песков
снг
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873229808_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_1f701077f0064eaefaaeae6243e70597.jpg
КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. Около 60 тысяч человек приняли участие в антиправительственных митингах в городах Оргеев, Бельцы и Комрат, заявила пресс-служба оппозиционной молдавской партии "Шор". "Шестьдесят тысяч человек требовали сегодня проведения референдума о внешнем векторе Молдавии. Люди пришли на митинги, заявив, что голос народа превыше всего и что народ должен решить, куда идти Молдове — на Запад, на Восток, присоединиться или нет к какому-либо военному блоку или остаться нейтральной, как это предусмотрено конституцией. Собравшиеся также утверждали, что Майя Санду и власть партии "Действие и солидарность" не должны решать будущее Молдавии", — говорится в релизе. Протестующие считают, что нынешняя власть позволяет себе принимать решения от имени всех граждан, "невзирая на бесчисленные протесты и недовольство народа", добавили в партии."Наше общество разделено на несколько лагерей &lt;...&gt; Поэтому мы решили создать организационную группу, которая будет заниматься инициированием референдума, чтобы народ мог выразить свою точку зрения на внешний вектор", — отметил депутат от "Шор" Вадим Фотеску, участвовавший в митинге в Комрате. Сегодня в Кишиневе состоялся митинг под лозунгом "Европейская Молдова", организованный властями по инициативе президента Майи Санду. Оппозиция хотела провести в столице свои акции, но ей это не разрешили, поэтому они состоялись в Бельцах, Оргееве и в столице Гагаузии Комрате.Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией, против выхода республики из СНГ, а многие недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны ответственно за повышение цены на газ и электроэнергию. На этом фоне в Молдавии проходят массовые акции протеста. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.
https://ria.ru/20230521/komrat-1873237114.html
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
молдавия
россия
комрат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873229808_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_78df0b820fa82f539967bca1682c3874.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, комрат, дмитрий песков, снг, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Комрат, Дмитрий Песков, СНГ, Майя Санду
В Молдавии в акциях оппозиции участвовали 60 тысяч человек, заявили в "Шор"

Партия "Шор": в митингах оппозиции в трех городах Молдавии участвовали 60 тысяч человек

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники митинга, организованного оппозиционной партией "Шор"
Участники митинга, организованного оппозиционной партией Шор - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Участники митинга, организованного оппозиционной партией "Шор". Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. Около 60 тысяч человек приняли участие в антиправительственных митингах в городах Оргеев, Бельцы и Комрат, заявила пресс-служба оппозиционной молдавской партии "Шор".
"Шестьдесят тысяч человек требовали сегодня проведения референдума о внешнем векторе Молдавии. Люди пришли на митинги, заявив, что голос народа превыше всего и что народ должен решить, куда идти Молдове — на Запад, на Восток, присоединиться или нет к какому-либо военному блоку или остаться нейтральной, как это предусмотрено конституцией. Собравшиеся также утверждали, что Майя Санду и власть партии "Действие и солидарность" не должны решать будущее Молдавии", — говорится в релизе.
Участники митинга, организованного оппозиционной партией Шор, в Гагаузии - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Участники митинга в Комрате выразили надежду, что Кишинев их услышит
Вчера, 14:40
Протестующие считают, что нынешняя власть позволяет себе принимать решения от имени всех граждан, "невзирая на бесчисленные протесты и недовольство народа", добавили в партии.
"Наше общество разделено на несколько лагерей <...> Поэтому мы решили создать организационную группу, которая будет заниматься инициированием референдума, чтобы народ мог выразить свою точку зрения на внешний вектор", — отметил депутат от "Шор" Вадим Фотеску, участвовавший в митинге в Комрате.
Сегодня в Кишиневе состоялся митинг под лозунгом "Европейская Молдова", организованный властями по инициативе президента Майи Санду. Оппозиция хотела провести в столице свои акции, но ей это не разрешили, поэтому они состоялись в Бельцах, Оргееве и в столице Гагаузии Комрате.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией, против выхода республики из СНГ, а многие недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны ответственно за повышение цены на газ и электроэнергию.
На этом фоне в Молдавии проходят массовые акции протеста. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Кукла" против оккупанта. В Молдавии разжигают войну
20 мая, 08:00
 
В миреМолдавияРоссияКомратДмитрий ПесковСНГМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала