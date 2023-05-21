https://ria.ru/20230521/oon-1873208530.html

Гутерреш призвал реформировать Совбез ООН

Гутерреш призвал реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 21.05.2023

Гутерреш призвал реформировать Совбез ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к реформированию Совета Безопасности ООН и институтов Бреттон-Вудской системы. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T09:40

2023-05-21T09:40

2023-05-21T16:27

в мире

сша

антониу гутерреш

оон

совет безопасности оон

g7

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ХИРОСИМА, 21 мая — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к реформированию Совета Безопасности ООН и институтов Бреттон-Вудской системы. По его словам, "Бреттон-Вудская система и Совет Безопасности отражают соотношение держав 1945 года". Как указал генсек, на фоне экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине, она не смогла выполнить свою "основную функцию глобальной сети безопасности". Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами. На этом фоне США получали огромные дефициты платежных балансов и для их покрытия неограниченно печатали доллары, что подрывало надежность валюты. Одновременно росла внешняя задолженность США, а золотые резервы сокращались, в итоге страна потеряла возможность свободно обменивать доллары на золото.

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

https://ria.ru/20230517/valyuta-1872208029.html

сша

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, антониу гутерреш, оон, совет безопасности оон, g7