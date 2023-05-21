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Гутерреш призвал реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 21.05.2023
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09:40 21.05.2023 (обновлено: 16:27 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/oon-1873208530.html
Гутерреш призвал реформировать Совбез ООН
Гутерреш призвал реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 21.05.2023
Гутерреш призвал реформировать Совбез ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к реформированию Совета Безопасности ООН и институтов Бреттон-Вудской системы. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:40
2023-05-21T16:27
в мире
сша
антониу гутерреш
оон
совет безопасности оон
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ХИРОСИМА, 21 мая — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к реформированию Совета Безопасности ООН и институтов Бреттон-Вудской системы. По его словам, "Бреттон-Вудская система и Совет Безопасности отражают соотношение держав 1945 года". Как указал генсек, на фоне экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине, она не смогла выполнить свою "основную функцию глобальной сети безопасности". Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами. На этом фоне США получали огромные дефициты платежных балансов и для их покрытия неограниченно печатали доллары, что подрывало надежность валюты. Одновременно росла внешняя задолженность США, а золотые резервы сокращались, в итоге страна потеряла возможность свободно обменивать доллары на золото.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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в мире, сша, антониу гутерреш, оон, совет безопасности оон, g7
В мире, США, Антониу Гутерреш, ООН, Совет Безопасности ООН, G7
Гутерреш призвал реформировать Совбез ООН

Генсек Гутерреш призвал к реформе Совбеза ООН и институтов Бреттон-Вудской системы

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ХИРОСИМА, 21 мая — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к реформированию Совета Безопасности ООН и институтов Бреттон-Вудской системы.
По его словам, "Бреттон-Вудская система и Совет Безопасности отражают соотношение держав 1945 года".
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«

"Глобальная финансовая архитектура устарела, нефункциональна и несправедлива", — сказал Гутерреш журналистам на полях саммита G7.

Как указал генсек, на фоне экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине, она не смогла выполнить свою "основную функцию глобальной сети безопасности".
«

"Пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и Бреттон-Вудские институты. По сути, это вопрос перераспределения власти в соответствии с реалиями сегодняшнего мира", — отметил Гутерреш.

Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами. На этом фоне США получали огромные дефициты платежных балансов и для их покрытия неограниченно печатали доллары, что подрывало надежность валюты. Одновременно росла внешняя задолженность США, а золотые резервы сокращались, в итоге страна потеряла возможность свободно обменивать доллары на золото.
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В миреСШААнтониу ГутеррешООНСовет Безопасности ООНG7
 
 
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