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В Ростове-на-Дону рассмотрят дело о диверсии, терроризме и шпионаже - РИА Новости, 21.05.2023
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23:03 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/obvinenie-1873293632.html
В Ростове-на-Дону рассмотрят дело о диверсии, терроризме и шпионаже
В Ростове-на-Дону рассмотрят дело о диверсии, терроризме и шпионаже - РИА Новости, 21.05.2023
В Ростове-на-Дону рассмотрят дело о диверсии, терроризме и шпионаже
Южный окружной военный суд 22 мая начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении обвиняемого в диверсии, шпионаже, участии в террористическом... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T23:03
2023-05-21T23:03
россия
происшествия
украина
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд 22 мая начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении обвиняемого в диверсии, шпионаже, участии в террористическом сообществе и в других преступлениях. "Рассмотрение уголовного дела в отношении Синченко начнётся завтра в 14:00", - сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе суда. Согласно картотеке дел на сайте Южного окружного военного суда, на 22 мая назначено заседание по делу Григория Андреевича Синченко. Согласно данным на сайте суда, он обвиняется в незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ), посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие (статья 295 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ). Также, по данным на сайте суда, Синченко инкриминируется шпионаж (статья 276 УК РФ), участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ), содействие диверсионной деятельности (статья 281 части 1 УК РФ) и совершение диверсии при отягчающих обстоятельствах (часть 2 статьи 281 УК РФ). Как сообщил РИА Новости информированный источник, по данным следствия, гражданин Украины Григорий Синченко совершал свои преступления на территории Донецкой Народной Республики, он также причастен и к другим уголовным деяниям.
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россия, происшествия, украина, ростов-на-дону
Россия, Происшествия, Украина, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону рассмотрят дело о диверсии, терроризме и шпионаже

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело обвиняемого в диверсии, терроризме и шпионаже

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМесто судьи в зале заседаний
Место судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Место судьи в зале заседаний. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд 22 мая начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении обвиняемого в диверсии, шпионаже, участии в террористическом сообществе и в других преступлениях.
"Рассмотрение уголовного дела в отношении Синченко начнётся завтра в 14:00", - сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе суда.
Согласно картотеке дел на сайте Южного окружного военного суда, на 22 мая назначено заседание по делу Григория Андреевича Синченко. Согласно данным на сайте суда, он обвиняется в незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ), посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие (статья 295 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).
Также, по данным на сайте суда, Синченко инкриминируется шпионаж (статья 276 УК РФ), участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ), содействие диверсионной деятельности (статья 281 части 1 УК РФ) и совершение диверсии при отягчающих обстоятельствах (часть 2 статьи 281 УК РФ).
Как сообщил РИА Новости информированный источник, по данным следствия, гражданин Украины Григорий Синченко совершал свои преступления на территории Донецкой Народной Республики, он также причастен и к другим уголовным деяниям.
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