https://ria.ru/20230521/obstrel-1873294011.html

Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 21.05.2023

Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T23:05

2023-05-21T23:05

2023-05-21T23:05

специальная военная операция на украине

происшествия

сцкк

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.30 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 21.50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен в западной части города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, сцкк, петровский район, донецк, донецкая народная республика