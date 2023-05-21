Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра по двум районам Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.05- населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 18.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.