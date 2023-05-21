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Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/obstrel-1873270674.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 21.05.2023
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска за 25 минут выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T19:22
2023-05-21T19:22
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.05- населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 18.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873256074.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
россия
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра по двум районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.05- населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 18.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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