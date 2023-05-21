https://ria.ru/20230521/obstrel-1873258190.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую - РИА Новости, 21.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую

Украинские войска за 40 минут выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и населенным пунктам Александровка и... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T17:35

2023-05-21T17:35

2023-05-21T17:35

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и населенным пунктам Александровка и Ясиноватая, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, ведомство сообщило, что украинские войска в 16.20 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Александровке, а в 16.50 они обстреляли семью снарядами калибра 155 миллиметров населенный пункт Ясиноватая. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк