Украинские войска обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и населенным пунктам Александровка и Ясиноватая, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, ведомство сообщило, что украинские войска в 16.20 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Александровке, а в 16.50 они обстреляли семью снарядами калибра 155 миллиметров населенный пункт Ясиноватая.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.