Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 13.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, ведомство сообщило, что украинские войска в 14.55 мск выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.