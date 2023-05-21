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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/obstrel-1873245446.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 21.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:41
2023-05-21T15:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 13.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, ведомство сообщило, что украинские войска в 14.55 мск выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
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происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 13.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, ведомство сообщило, что украинские войска в 14.55 мск выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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