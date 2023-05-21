https://ria.ru/20230521/obstrel-1873243923.html

Ребенок пострадал при обстреле Киевского района Донецка

Ребенок пострадал при обстреле Киевского района Донецка - РИА Новости, 21.05.2023

Ребенок пострадал при обстреле Киевского района Донецка

Украинские военные обстреляли киевский район Донецка из ствольной артиллерии натовского образца калибра 155 миллиметров, в результате ранен ребенок, сгорел... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T15:30

2023-05-21T15:30

2023-05-21T15:30

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли киевский район Донецка из ствольной артиллерии натовского образца калибра 155 миллиметров, в результате ранен ребенок, сгорел жилой дом, сообщает корреспондент РИА Новости. Один из прилетов пришелся по частной городской одноэтажной застройке. Зафиксировано попадание по жилому дому по адресу улица Тихая, 51. Произошло возгорание. Дом сильно пострадал. При обстреле был ранен ребенок, мальчик 2010 года рождения. На месте работают экстренные службы и пожарные.

https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html

донецк

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2023

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происшествия, донецк