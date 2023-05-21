https://ria.ru/20230521/obstrel-1873243923.html
Ребенок пострадал при обстреле Киевского района Донецка
Ребенок пострадал при обстреле Киевского района Донецка - РИА Новости, 21.05.2023
Ребенок пострадал при обстреле Киевского района Донецка
Украинские военные обстреляли киевский район Донецка из ствольной артиллерии натовского образца калибра 155 миллиметров, в результате ранен ребенок, сгорел... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:30
2023-05-21T15:30
2023-05-21T15:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли киевский район Донецка из ствольной артиллерии натовского образца калибра 155 миллиметров, в результате ранен ребенок, сгорел жилой дом, сообщает корреспондент РИА Новости. Один из прилетов пришелся по частной городской одноэтажной застройке. Зафиксировано попадание по жилому дому по адресу улица Тихая, 51. Произошло возгорание. Дом сильно пострадал. При обстреле был ранен ребенок, мальчик 2010 года рождения. На месте работают экстренные службы и пожарные.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
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происшествия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк
Ребенок пострадал при обстреле Киевского района Донецка
Жилой дом сгорел при обстреле Киевского района Донецка, пострадал ребенок
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли киевский район Донецка из ствольной артиллерии натовского образца калибра 155 миллиметров, в результате ранен ребенок, сгорел жилой дом, сообщает корреспондент РИА Новости.
Один из прилетов пришелся по частной городской одноэтажной застройке. Зафиксировано попадание по жилому дому по адресу улица Тихая, 51. Произошло возгорание. Дом сильно пострадал.
При обстреле был ранен ребенок, мальчик 2010 года рождения. На месте работают экстренные службы и пожарные.
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