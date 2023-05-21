https://ria.ru/20230521/obstrel-1873227926.html

При украинском обстреле города Токмак погиб человек

При украинском обстреле города Токмак погиб человек - РИА Новости, 21.05.2023

При украинском обстреле города Токмак погиб человек

Один человек погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:22

2023-05-21T13:22

2023-05-21T13:22

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "При обстреле Токмака погиб мирный житель. При обстреле боевиками ВСУ города Токмак зафиксированы прилеты в РЭС (районные электрические сети – ред.), подстанцию за школой. Один человек погиб. Информация уточняется", - заявил он. По данным оперативных служб, также зафиксированы прилеты на территории между населенным пунктом Кутузовка и городом Молочанском, по предварительным данным, поврежден кабель высоковольтной линии электропередачи. Ранее сообщалось, что Токмак обесточен в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873193997.html

https://ria.ru/20230520/mladenets-1873164311.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, происшествия