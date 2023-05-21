https://ria.ru/20230521/obstrel-1873227926.html
При украинском обстреле города Токмак погиб человек
При украинском обстреле города Токмак погиб человек - РИА Новости, 21.05.2023
При украинском обстреле города Токмак погиб человек
Один человек погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:22
2023-05-21T13:22
2023-05-21T13:22
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "При обстреле Токмака погиб мирный житель. При обстреле боевиками ВСУ города Токмак зафиксированы прилеты в РЭС (районные электрические сети – ред.), подстанцию за школой. Один человек погиб. Информация уточняется", - заявил он. По данным оперативных служб, также зафиксированы прилеты на территории между населенным пунктом Кутузовка и городом Молочанском, по предварительным данным, поврежден кабель высоковольтной линии электропередачи. Ранее сообщалось, что Токмак обесточен в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873193997.html
https://ria.ru/20230520/mladenets-1873164311.html
токмак
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Происшествия
При украинском обстреле города Токмак погиб человек
Оперативные службы: при обстреле ВСУ города Токмак в Запорожской области погиб человек