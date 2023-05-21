Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле города Токмак погиб человек - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/obstrel-1873227926.html
При украинском обстреле города Токмак погиб человек
При украинском обстреле города Токмак погиб человек - РИА Новости, 21.05.2023
При украинском обстреле города Токмак погиб человек
Один человек погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:22
2023-05-21T13:22
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "При обстреле Токмака погиб мирный житель. При обстреле боевиками ВСУ города Токмак зафиксированы прилеты в РЭС (районные электрические сети – ред.), подстанцию за школой. Один человек погиб. Информация уточняется", - заявил он. По данным оперативных служб, также зафиксированы прилеты на территории между населенным пунктом Кутузовка и городом Молочанском, по предварительным данным, поврежден кабель высоковольтной линии электропередачи. Ранее сообщалось, что Токмак обесточен в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873193997.html
https://ria.ru/20230520/mladenets-1873164311.html
токмак
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
токмак, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Происшествия
При украинском обстреле города Токмак погиб человек

Оперативные службы: при обстреле ВСУ города Токмак в Запорожской области погиб человек

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
"При обстреле Токмака погиб мирный житель. При обстреле боевиками ВСУ города Токмак зафиксированы прилеты в РЭС (районные электрические сети – ред.), подстанцию за школой. Один человек погиб. Информация уточняется", - заявил он.
Вид Артемовска - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Житель Артемовска погиб от обстрела ВСУ за сутки до освобождения города
Вчера, 07:06
По данным оперативных служб, также зафиксированы прилеты на территории между населенным пунктом Кутузовка и городом Молочанском, по предварительным данным, поврежден кабель высоковольтной линии электропередачи.
Ранее сообщалось, что Токмак обесточен в результате обстрела со стороны украинских боевиков.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
При обстреле Владимировки в ДНР пострадал младенец
20 мая, 21:03
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала