https://ria.ru/20230521/obstrel-1873222604.html

Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 21.05.2023

Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T12:24

2023-05-21T12:24

2023-05-21T12:24

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в СЦЦК сообщало, что украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230521/obstrel-1873220163.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия