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Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 21.05.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:24
2023-05-21T12:24
2023-05-21T12:24
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в СЦЦК сообщало, что украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Мэр Шевченко сообщил, что при обстреле Ясиноватой ВСУ пострадал мирный житель