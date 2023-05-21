Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/obstrel-1873220163.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток - РИА Новости, 21.05.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток
Подросток пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка Третий Восточный в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T11:59
2023-05-21T11:59
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_732545940266aa4ed96b22dcddf9e208.jpg
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка Третий Восточный в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в СЦЦК сообщало, что в 10.00 украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 мм по Донецку, в частности, по Киевскому району города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230520/mladenets-1873164311.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8dcd77297fd843c9df8a804d0633cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток

Мэр Кулемзин сообщил, что при обстреле Киевского района Донецка ВСУ пострадал подросток

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Найденные осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка Третий Восточный в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«
"В поселке Третий Восточный на улице Тихая снаряд попал в один из домов частного сектора. Получил ранения мальчик 2010 года рождения", - написал мэр.
Ранее представительство ДНР в СЦЦК сообщало, что в 10.00 украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 мм по Донецку, в частности, по Киевскому району города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
При обстреле Владимировки в ДНР пострадал младенец
20 мая, 21:03
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала