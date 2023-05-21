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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток - РИА Новости, 21.05.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток
Подросток пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка Третий Восточный в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T11:59
2023-05-21T11:59
2023-05-21T11:59
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка Третий Восточный в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в СЦЦК сообщало, что в 10.00 украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 мм по Донецку, в частности, по Киевскому району города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток
Мэр Кулемзин сообщил, что при обстреле Киевского района Донецка ВСУ пострадал подросток