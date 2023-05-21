https://ria.ru/20230521/obstrel-1873220163.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток - РИА Новости, 21.05.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток

Подросток пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка Третий Восточный в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T11:59

2023-05-21T11:59

2023-05-21T11:59

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка Третий Восточный в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в СЦЦК сообщало, что в 10.00 украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 мм по Донецку, в частности, по Киевскому району города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230520/mladenets-1873164311.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия