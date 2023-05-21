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Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:28 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/obstrel-1873181397.html
Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.05.2023
Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T00:28
2023-05-21T00:28
специальная военная операция на украине
украина
сцкк
нато
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 148 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: помимо Донецка также Горловка, Озеряновка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Макеевке, Александровке и Владимировке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 48 обстрелов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230520/lnr-1873176783.html
украина
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украина, сцкк, нато, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, СЦКК, НАТО, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки 37 раз обстреляли ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК фиксируют последствия попадания ракеты "Точка-У" в здание водоканала в Петровском районе Донецка
Сотрудники СЦКК фиксируют последствия попадания ракеты Точка-У в здание водоканала в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники СЦКК фиксируют последствия попадания ракеты "Точка-У" в здание водоканала в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 24 обстрела из артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Всего было выпущено 148 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: помимо Донецка также Горловка, Озеряновка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Макеевке, Александровке и Владимировке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 48 обстрелов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСЦККНАТОМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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