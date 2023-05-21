https://ria.ru/20230521/obstrel-1873181397.html

Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.05.2023

Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T00:28

2023-05-21T00:28

2023-05-21T00:28

специальная военная операция на украине

украина

сцкк

нато

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 148 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: помимо Донецка также Горловка, Озеряновка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Макеевке, Александровке и Владимировке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 48 обстрелов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230520/lnr-1873176783.html

украина

макеевка

донецкая народная республика

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украина, сцкк, нато, макеевка, донецкая народная республика