https://ria.ru/20230521/niger-1873239211.html

Президент Нигера назвал политику Франции в Африке не очень успешной

Президент Нигера назвал политику Франции в Африке не очень успешной - РИА Новости, 21.05.2023

Президент Нигера назвал политику Франции в Африке не очень успешной

Президент Нигера Мохамед Базум в интервью признал, что политика Франции в Африке не очень успешна, но при этом выступил в защиту французского присутствия в... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:51

2023-05-21T14:51

2023-05-21T14:51

в мире

нигер

африка

франция

мохамед базум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604001121_70:79:756:465_1920x0_80_0_0_fe67e35d3cd6ae52117905182a286d76.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Нигера Мохамед Базум в интервью признал, что политика Франции в Африке не очень успешна, но при этом выступил в защиту французского присутствия в регионе Сахель. "Это правда, что политика Франции в Африке сейчас не очень успешна... Но виновата ли в этом Франция? Я так не думаю. Франция - легкая мишень для популистского дискурса определенных мнений, особенно в соцсетях среди африканской молодежи... Ее противники хотят создать образ Франции как неоколониальной державы", - заявил президент в интервью британской газете Financial Times. Как отмечает издание, Базум попытался сгладить внутреннюю критику его решения увеличить французское военное присутствие в Нигере, заявив, что разведданные из Парижа очень помогли Нигеру в борьбе с терроризмом. Согласно газете, президент также заявил, что институты в Нигере укрепляются, несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с нестабильностью, бедностью и голодом в некоторых частях страны. По мнению Базума, "нет шансов" возможного военного переворота в стране. Нигер расположен в африканском регионе Сахель - одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции.

https://ria.ru/20230520/initsiativa-1873079823.html

нигер

африка

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, африка, франция, мохамед базум