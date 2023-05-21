https://ria.ru/20230521/niger-1873239211.html
Президент Нигера назвал политику Франции в Африке не очень успешной
Президент Нигера назвал политику Франции в Африке не очень успешной - РИА Новости, 21.05.2023
Президент Нигера назвал политику Франции в Африке не очень успешной
Президент Нигера Мохамед Базум в интервью признал, что политика Франции в Африке не очень успешна, но при этом выступил в защиту французского присутствия в... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:51
2023-05-21T14:51
2023-05-21T14:51
в мире
нигер
африка
франция
мохамед базум
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Нигера Мохамед Базум в интервью признал, что политика Франции в Африке не очень успешна, но при этом выступил в защиту французского присутствия в регионе Сахель. "Это правда, что политика Франции в Африке сейчас не очень успешна... Но виновата ли в этом Франция? Я так не думаю. Франция - легкая мишень для популистского дискурса определенных мнений, особенно в соцсетях среди африканской молодежи... Ее противники хотят создать образ Франции как неоколониальной державы", - заявил президент в интервью британской газете Financial Times. Как отмечает издание, Базум попытался сгладить внутреннюю критику его решения увеличить французское военное присутствие в Нигере, заявив, что разведданные из Парижа очень помогли Нигеру в борьбе с терроризмом. Согласно газете, президент также заявил, что институты в Нигере укрепляются, несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с нестабильностью, бедностью и голодом в некоторых частях страны. По мнению Базума, "нет шансов" возможного военного переворота в стране. Нигер расположен в африканском регионе Сахель - одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, нигер, африка, франция, мохамед базум
В мире, Нигер, Африка, Франция, Мохамед Базум
Президент Нигера назвал политику Франции в Африке не очень успешной
Президент Нигера Базум признал, что политика Франции в Африке не очень успешна
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Президент Нигера Мохамед Базум в интервью
признал, что политика Франции в Африке не очень успешна, но при этом выступил в защиту французского присутствия в регионе Сахель.
"Это правда, что политика Франции в Африке сейчас не очень успешна... Но виновата ли в этом Франция? Я так не думаю. Франция - легкая мишень для популистского дискурса определенных мнений, особенно в соцсетях среди африканской молодежи... Ее противники хотят создать образ Франции как неоколониальной державы", - заявил президент в интервью британской газете Financial Times.
Как отмечает издание, Базум попытался сгладить внутреннюю критику его решения увеличить французское военное присутствие в Нигере, заявив, что разведданные из Парижа
очень помогли Нигеру в борьбе с терроризмом.
Согласно газете, президент также заявил, что институты в Нигере укрепляются, несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с нестабильностью, бедностью и голодом в некоторых частях страны. По мнению Базума, "нет шансов" возможного военного переворота в стране.
Нигер расположен в африканском регионе Сахель - одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции.
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