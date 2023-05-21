Рейтинг@Mail.ru
Президент Нигера назвал политику Франции в Африке не очень успешной - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/niger-1873239211.html
Президент Нигера назвал политику Франции в Африке не очень успешной
Президент Нигера назвал политику Франции в Африке не очень успешной - РИА Новости, 21.05.2023
Президент Нигера назвал политику Франции в Африке не очень успешной
Президент Нигера Мохамед Базум в интервью признал, что политика Франции в Африке не очень успешна, но при этом выступил в защиту французского присутствия в... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:51
2023-05-21T14:51
в мире
нигер
африка
франция
мохамед базум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604001121_70:79:756:465_1920x0_80_0_0_fe67e35d3cd6ae52117905182a286d76.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Нигера Мохамед Базум в интервью признал, что политика Франции в Африке не очень успешна, но при этом выступил в защиту французского присутствия в регионе Сахель. "Это правда, что политика Франции в Африке сейчас не очень успешна... Но виновата ли в этом Франция? Я так не думаю. Франция - легкая мишень для популистского дискурса определенных мнений, особенно в соцсетях среди африканской молодежи... Ее противники хотят создать образ Франции как неоколониальной державы", - заявил президент в интервью британской газете Financial Times. Как отмечает издание, Базум попытался сгладить внутреннюю критику его решения увеличить французское военное присутствие в Нигере, заявив, что разведданные из Парижа очень помогли Нигеру в борьбе с терроризмом. Согласно газете, президент также заявил, что институты в Нигере укрепляются, несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с нестабильностью, бедностью и голодом в некоторых частях страны. По мнению Базума, "нет шансов" возможного военного переворота в стране. Нигер расположен в африканском регионе Сахель - одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции.
https://ria.ru/20230520/initsiativa-1873079823.html
нигер
африка
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604001121_0:0:756:567_1920x0_80_0_0_ea6ca9d51a72cab10492aeda798be9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, африка, франция, мохамед базум
В мире, Нигер, Африка, Франция, Мохамед Базум
Президент Нигера назвал политику Франции в Африке не очень успешной

Президент Нигера Базум признал, что политика Франции в Африке не очень успешна

© РИА НовостиМохамед Базум
Мохамед Базум
© РИА Новости
Мохамед Базум. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Нигера Мохамед Базум в интервью признал, что политика Франции в Африке не очень успешна, но при этом выступил в защиту французского присутствия в регионе Сахель.
"Это правда, что политика Франции в Африке сейчас не очень успешна... Но виновата ли в этом Франция? Я так не думаю. Франция - легкая мишень для популистского дискурса определенных мнений, особенно в соцсетях среди африканской молодежи... Ее противники хотят создать образ Франции как неоколониальной державы", - заявил президент в интервью британской газете Financial Times.
Как отмечает издание, Базум попытался сгладить внутреннюю критику его решения увеличить французское военное присутствие в Нигере, заявив, что разведданные из Парижа очень помогли Нигеру в борьбе с терроризмом.
Согласно газете, президент также заявил, что институты в Нигере укрепляются, несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с нестабильностью, бедностью и голодом в некоторых частях страны. По мнению Базума, "нет шансов" возможного военного переворота в стране.
Нигер расположен в африканском регионе Сахель - одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции.
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Посол Египта рассказал о подготовке мирной инициативы Африки по Украине
20 мая, 09:26
 
В миреНигерАфрикаФранцияМохамед Базум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала