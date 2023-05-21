https://ria.ru/20230521/mvf-1873212115.html

Гутерреш назвал распределение средств МВФ между странами несправедливым

Гутерреш назвал распределение средств МВФ между странами несправедливым - РИА Новости, 21.05.2023

Гутерреш назвал распределение средств МВФ между странами несправедливым

Из выделенных Международным валютным фондом (МВФ) в виде специальных прав заимствования (SDR) 650 миллиардов долларов Африка получила лишь 34 миллиарда... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T10:30

2023-05-21T10:30

2023-05-21T10:30

в мире

сша

африка

антониу гутерреш

мвф

g7

оон

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ХИРОСИМА, 21 мая - РИА Новости. Из выделенных Международным валютным фондом (МВФ) в виде специальных прав заимствования (SDR) 650 миллиардов долларов Африка получила лишь 34 миллиарда долларов, тогда как странам G7 досталось 280 миллиардов долларов, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш на полях саммита "группы семи". В G7 входят США, Канада, Франция, ФРГ, Италия, Великобритания, Япония. SDR (специальные права заимствования) - это безналичное платежное средство МВФ, которое составляют из нескольких ведущих мировых валют. Крупнейшее в истории расширение средств МВФ вступило в силу в августе 2021 года. По его словам, "это было сделано по правилам, но с моральной точки зрения в самих правилах есть что-то в корне неправильное". Как заявил генсек, 52 страны в мире попали в долговой кризис, находятся на грани долгового кризиса или сталкиваются с чрезвычайно дорогим рыночным финансированием. Страны со средним уровнем дохода, включая многие малые островные развивающиеся государства, за редким исключением не имеют права на льготное финансирование и не имеют доступа к облегчению бремени задолженности. Генсек обратился к лидерам "большой семерки", подчеркнув, что "богатые страны не могут игнорировать тот факт, что более половины мира - подавляющее большинство стран - переживает глубокий финансовый кризис". Саммит G7 проходил в японской Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, африка, антониу гутерреш, мвф, g7, оон