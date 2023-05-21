Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш назвал распределение средств МВФ между странами несправедливым - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/mvf-1873212115.html
Гутерреш назвал распределение средств МВФ между странами несправедливым
Гутерреш назвал распределение средств МВФ между странами несправедливым - РИА Новости, 21.05.2023
Гутерреш назвал распределение средств МВФ между странами несправедливым
Из выделенных Международным валютным фондом (МВФ) в виде специальных прав заимствования (SDR) 650 миллиардов долларов Африка получила лишь 34 миллиарда... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T10:30
2023-05-21T10:30
в мире
сша
африка
антониу гутерреш
мвф
g7
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ХИРОСИМА, 21 мая - РИА Новости. Из выделенных Международным валютным фондом (МВФ) в виде специальных прав заимствования (SDR) 650 миллиардов долларов Африка получила лишь 34 миллиарда долларов, тогда как странам G7 досталось 280 миллиардов долларов, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш на полях саммита "группы семи". В G7 входят США, Канада, Франция, ФРГ, Италия, Великобритания, Япония. SDR (специальные права заимствования) - это безналичное платежное средство МВФ, которое составляют из нескольких ведущих мировых валют. Крупнейшее в истории расширение средств МВФ вступило в силу в августе 2021 года. По его словам, "это было сделано по правилам, но с моральной точки зрения в самих правилах есть что-то в корне неправильное". Как заявил генсек, 52 страны в мире попали в долговой кризис, находятся на грани долгового кризиса или сталкиваются с чрезвычайно дорогим рыночным финансированием. Страны со средним уровнем дохода, включая многие малые островные развивающиеся государства, за редким исключением не имеют права на льготное финансирование и не имеют доступа к облегчению бремени задолженности. Генсек обратился к лидерам "большой семерки", подчеркнув, что "богатые страны не могут игнорировать тот факт, что более половины мира - подавляющее большинство стран - переживает глубокий финансовый кризис". Саммит G7 проходил в японской Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html
сша
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, африка, антониу гутерреш, мвф, g7, оон
В мире, США, Африка, Антониу Гутерреш, МВФ, G7, ООН
Гутерреш назвал распределение средств МВФ между странами несправедливым

Гутерреш: из выделенных МВФ 650 миллиардов долларов Африка получила лишь 34 миллиарда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА, 21 мая - РИА Новости. Из выделенных Международным валютным фондом (МВФ) в виде специальных прав заимствования (SDR) 650 миллиардов долларов Африка получила лишь 34 миллиарда долларов, тогда как странам G7 досталось 280 миллиардов долларов, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш на полях саммита "группы семи".
В G7 входят США, Канада, Франция, ФРГ, Италия, Великобритания, Япония. SDR (специальные права заимствования) - это безналичное платежное средство МВФ, которое составляют из нескольких ведущих мировых валют. Крупнейшее в истории расширение средств МВФ вступило в силу в августе 2021 года.
«
"МВФ выделил 650 миллиардов долларов США в виде специальных прав заимствования, или SDR, во время пандемии, по сути, создав деньги из ничего. Страны G7 с населением 772 миллиона человек получили 280 миллиардов долларов США. Африканский континент с населением 1,3 миллиарда человек получил 34 миллиарда долларов США", - сказал Гутерреш.
По его словам, "это было сделано по правилам, но с моральной точки зрения в самих правилах есть что-то в корне неправильное".
Как заявил генсек, 52 страны в мире попали в долговой кризис, находятся на грани долгового кризиса или сталкиваются с чрезвычайно дорогим рыночным финансированием. Страны со средним уровнем дохода, включая многие малые островные развивающиеся государства, за редким исключением не имеют права на льготное финансирование и не имеют доступа к облегчению бремени задолженности.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый
19 мая, 08:00
Генсек обратился к лидерам "большой семерки", подчеркнув, что "богатые страны не могут игнорировать тот факт, что более половины мира - подавляющее большинство стран - переживает глубокий финансовый кризис".
Саммит G7 проходил в японской Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Большая семерка" вляпалась в историю
20 мая, 08:00
 
В миреСШААфрикаАнтониу ГутеррешМВФG7ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала