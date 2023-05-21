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СК заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС

СК заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС - РИА Новости, 21.05.2023

СК заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС

Следственный комитет заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, их объявили в розыск, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T15:28

2023-05-21T15:28

2023-05-21T16:30

россия

следственный комитет россии (ск рф)

международный уголовный суд

в мире

дмитрий песков

владимир путин

мария львова-белова

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следственный комитет заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, их объявили в розыск, сообщило ведомство в Telegram-канале."Следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале. <...> Кроме этого, обвиняемые объявлены в розыск", — говорится в заявлении.По данным СК, прокурор МУС Хан Карим Асад Ахмад 22 февраля этого года направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест россиян. После этого судьи МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса вынесли незаконные решения в отношении президента России и уполномоченного по правам ребенка."Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств", — подчеркнули в Следственном комитете.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), международный уголовный суд, в мире, дмитрий песков, владимир путин, мария львова-белова