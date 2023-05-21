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СК заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС - РИА Новости, 21.05.2023
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15:28 21.05.2023 (обновлено: 16:30 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/mus-1873243602.html
СК заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС
СК заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС - РИА Новости, 21.05.2023
СК заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС
Следственный комитет заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, их объявили в розыск, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:28
2023-05-21T16:30
россия
следственный комитет россии (ск рф)
международный уголовный суд
в мире
дмитрий песков
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следственный комитет заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, их объявили в розыск, сообщило ведомство в Telegram-канале."Следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале. &lt;...&gt; Кроме этого, обвиняемые объявлены в розыск", — говорится в заявлении.По данным СК, прокурор МУС Хан Карим Асад Ахмад 22 февраля этого года направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест россиян. После этого судьи МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса вынесли незаконные решения в отношении президента России и уполномоченного по правам ребенка."Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств", — подчеркнули в Следственном комитете.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), международный уголовный суд, в мире, дмитрий песков, владимир путин, мария львова-белова
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Международный уголовный суд, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
СК заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС

СК заочно предъявил обвинение прокурору и судье Международного уголовного суда

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следственный комитет заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, их объявили в розыск, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале. <...> Кроме этого, обвиняемые объявлены в розыск", — говорится в заявлении.
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17 марта, 23:51
По данным СК, прокурор МУС Хан Карим Асад Ахмад 22 февраля этого года направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест россиян. После этого судьи МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса вынесли незаконные решения в отношении президента России и уполномоченного по правам ребенка.
"Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств", — подчеркнули в Следственном комитете.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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