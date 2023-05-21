СК заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС
СК заочно предъявил обвинение прокурору и судье Международного уголовного суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следственный комитет заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, их объявили в розыск, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале. <...> Кроме этого, обвиняемые объявлены в розыск", — говорится в заявлении.
По данным СК, прокурор МУС Хан Карим Асад Ахмад 22 февраля этого года направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест россиян. После этого судьи МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса вынесли незаконные решения в отношении президента России и уполномоченного по правам ребенка.
"Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств", — подчеркнули в Следственном комитете.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.