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В Москве временно перекроют часть Садового кольца - РИА Новости, 21.05.2023
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00:25 21.05.2023 (обновлено: 00:27 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/moskva-1873181189.html
В Москве временно перекроют часть Садового кольца
В Москве временно перекроют часть Садового кольца - РИА Новости, 21.05.2023
В Москве временно перекроют часть Садового кольца
Садовое кольцо и ряд улиц в центре Москвы временно перекроют в воскресенье утром из-за проведения велогонки "Садовое кольцо" и "Московского весеннего... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T00:25
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москва
садовое кольцо (москва)
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Садовое кольцо и ряд улиц в центре Москвы временно перекроют в воскресенье утром из-за проведения велогонки "Садовое кольцо" и "Московского весеннего велофестиваля", сообщили в столичном департаменте транспорта. Так, для проезда будут закрыты Садовое кольцо, съезд с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал, улицы Баррикадная, Мясницкая, Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова. В департаменте транспорта рекомендуют во время перекрытий пользоваться городским транспортом для поездок по городу.
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москва
садовое кольцо (москва)
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москва, садовое кольцо (москва), общество, городское хозяйство москвы
Москва, Садовое кольцо (Москва), Общество, Городское хозяйство Москвы
В Москве временно перекроют часть Садового кольца

Часть Садового кольца и ряд московских улиц временно перекроют из-за проведения велогонки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по Садовому кольцу в Москве
Автомобили едут по Садовому кольцу в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили едут по Садовому кольцу в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Садовое кольцо и ряд улиц в центре Москвы временно перекроют в воскресенье утром из-за проведения велогонки "Садовое кольцо" и "Московского весеннего велофестиваля", сообщили в столичном департаменте транспорта.
Так, для проезда будут закрыты Садовое кольцо, съезд с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал, улицы Баррикадная, Мясницкая, Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова.
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Вчера, 00:13
В департаменте транспорта рекомендуют во время перекрытий пользоваться городским транспортом для поездок по городу.
 
МоскваСадовое кольцо (Москва)ОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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