https://ria.ru/20230521/moskva-1873181189.html

В Москве временно перекроют часть Садового кольца

В Москве временно перекроют часть Садового кольца - РИА Новости, 21.05.2023

В Москве временно перекроют часть Садового кольца

Садовое кольцо и ряд улиц в центре Москвы временно перекроют в воскресенье утром из-за проведения велогонки "Садовое кольцо" и "Московского весеннего... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T00:25

2023-05-21T00:25

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москва

садовое кольцо (москва)

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Садовое кольцо и ряд улиц в центре Москвы временно перекроют в воскресенье утром из-за проведения велогонки "Садовое кольцо" и "Московского весеннего велофестиваля", сообщили в столичном департаменте транспорта. Так, для проезда будут закрыты Садовое кольцо, съезд с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал, улицы Баррикадная, Мясницкая, Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова. В департаменте транспорта рекомендуют во время перекрытий пользоваться городским транспортом для поездок по городу.

https://ria.ru/20230520/metro-1873055703.html

москва

садовое кольцо (москва)

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москва, садовое кольцо (москва), общество, городское хозяйство москвы