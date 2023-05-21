https://ria.ru/20230521/moskva-1873181189.html
В Москве временно перекроют часть Садового кольца
В Москве временно перекроют часть Садового кольца - РИА Новости, 21.05.2023
В Москве временно перекроют часть Садового кольца
Садовое кольцо и ряд улиц в центре Москвы временно перекроют в воскресенье утром из-за проведения велогонки "Садовое кольцо" и "Московского весеннего... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T00:25
2023-05-21T00:25
2023-05-21T00:27
москва
садовое кольцо (москва)
общество
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860616139_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6a3d711727c139d09f2f14e04e7c19b6.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Садовое кольцо и ряд улиц в центре Москвы временно перекроют в воскресенье утром из-за проведения велогонки "Садовое кольцо" и "Московского весеннего велофестиваля", сообщили в столичном департаменте транспорта. Так, для проезда будут закрыты Садовое кольцо, съезд с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал, улицы Баррикадная, Мясницкая, Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова. В департаменте транспорта рекомендуют во время перекрытий пользоваться городским транспортом для поездок по городу.
https://ria.ru/20230520/metro-1873055703.html
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860616139_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d6d856d4a1fcc7cd659add7800e721d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, садовое кольцо (москва), общество, городское хозяйство москвы
Москва, Садовое кольцо (Москва), Общество, Городское хозяйство Москвы
В Москве временно перекроют часть Садового кольца
Часть Садового кольца и ряд московских улиц временно перекроют из-за проведения велогонки