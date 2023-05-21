https://ria.ru/20230521/moldaviya-1873224387.html

Оппозиция начала процедуру организации референдума о выборе курса Молдавии

Оппозиция начала процедуру организации референдума о выборе курса Молдавии - РИА Новости, 21.05.2023

Оппозиция начала процедуру организации референдума о выборе курса Молдавии

Лидер оппозиционной молдавской партии "Шор" заявил, что начата юридическая процедура организации референдума об определении геополитического и экономического... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T12:43

2023-05-21T12:43

2023-05-21T14:19

в мире

молдавия

гагаузия

комрат

илан шор

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КОМРАТ, 21 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Шор" заявил, что начата юридическая процедура организации референдума об определении геополитического и экономического вектора страны, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы начинаем юридическую процедуру проведения референдума внешнего политического и экономического вектора. Люди только сами имеют право решают, что делать. Народ Молдовы - хозяин нашей страны, и только он может сказать: да или нет", - заявил Илан Шор в видеообращении, транслируемом со сцены на митинге, который проходит в столице Гагаузии Комрате. По его словам, власть не вправе указывать народу, что ему делать, а народ должен и будет указывать власти, что ей делать. Митинг в поддержку референдума политформирование проводит еще в двух городах - в "северной столице" республики Бельцах и в городе Оргееве, находящимся в центральной части Молдавии. Кроме митинга, организуемого партией "Шор", в Комрате заявлены еще две акции, которые намерены провести общественные деятели. Одновременно с митингом за референдум в столице Гагаузии проведет акцию со своими сторонниками общественный деятель Федор Добров. Чуть позже должен состояться еще один митинг, который организует гражданский активист автономии, глава наблюдательного совета общественной телерадиокомпании GRT Михаил Влах. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

https://ria.ru/20230521/moldaviya-1873223578.html

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комрат

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, гагаузия, комрат, илан шор