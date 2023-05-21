https://ria.ru/20230521/moldaviya-1873223578.html
Санду призвала этнические группы Молдавии объединиться ради вступления в ЕС
Санду призвала этнические группы Молдавии объединиться ради вступления в ЕС - РИА Новости, 21.05.2023
Санду призвала этнические группы Молдавии объединиться ради вступления в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду на митинге в поддержку евроинтеграции заявила, что все национальные меньшинства страны должны объединиться ради достижения цели в... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:35
2023-05-21T12:35
2023-05-21T12:35
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майя санду
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на митинге в поддержку евроинтеграции заявила, что все национальные меньшинства страны должны объединиться ради достижения цели в виде вступления в ЕС. В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют: "Европа!". Часть своей речи она повторила на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках. По ее словам, евроинтеграция позволит жителям Молдавии жить в мире. Президент отметила, что готова "привести Европу в каждый населенный пункт". Она уверена, что европейская интеграция пойдет на пользу молдавским предпринимателям, фермерам, медикам, учителям и пенсионерам. "Мы хотим, чтобы дети, которые рождаются сейчас, пошли в школу уже европейскими гражданами, к 2030 году Молдавия должна войти в состав ЕС. Мы выбрали путь, в конце которого мы должны испытать гордость", - заявила Санду. Президент отметила, что для достижения цели евроинтеграции жители Молдавии должны оставаться сплоченными, говорить о ЕС с окружением, чтобы объяснять всем европейские ценности, продолжать оказывать поддержку Украине, принимая беженцев и предоставляя гуманитарную помощь. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230519/moldaviya-1873046565.html
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в мире, молдавия, евросоюз, майя санду, европа
В мире, Молдавия, Евросоюз, Майя Санду, Европа
Санду призвала этнические группы Молдавии объединиться ради вступления в ЕС
Президент Санду призвала все этнические группы Молдавии объединиться ради вступления в ЕС
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на митинге в поддержку евроинтеграции заявила, что все национальные меньшинства страны должны объединиться ради достижения цели в виде вступления в ЕС.
В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе
на площади Великого национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют: "Европа!".
«
"Мы собрались на площади Великого национального собрания, чтобы сказать, что Молдавия - европейская страна, что ее жители - хозяева у себя дома. Мы выбрали единственный шанс для развития Молдавии, чтобы наша страна больше не была на окраине Европы… Ради этого мы должны оставить разногласия в стороне и объединиться. ЕС защищает и поддерживает этнические группы, это значит быть равными с гражданами ЕС, это значит, что мы сами себя уважаем", - заявила Санду.
Часть своей речи она повторила на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках. По ее словам, евроинтеграция позволит жителям Молдавии жить в мире. Президент отметила, что готова "привести Европу в каждый населенный пункт". Она уверена, что европейская интеграция пойдет на пользу молдавским предпринимателям, фермерам, медикам, учителям и пенсионерам.
Молдавия выполнит условия для вступления в ЕС в 2023 году, пообещала Санду
"Мы хотим, чтобы дети, которые рождаются сейчас, пошли в школу уже европейскими гражданами, к 2030 году Молдавия должна войти в состав ЕС. Мы выбрали путь, в конце которого мы должны испытать гордость", - заявила Санду.
Президент отметила, что для достижения цели евроинтеграции жители Молдавии должны оставаться сплоченными, говорить о ЕС с окружением, чтобы объяснять всем европейские ценности, продолжать оказывать поддержку Украине
, принимая беженцев и предоставляя гуманитарную помощь.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия
выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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