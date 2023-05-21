https://ria.ru/20230521/moldaviya-1873223578.html

Санду призвала этнические группы Молдавии объединиться ради вступления в ЕС

Санду призвала этнические группы Молдавии объединиться ради вступления в ЕС - РИА Новости, 21.05.2023

Санду призвала этнические группы Молдавии объединиться ради вступления в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду на митинге в поддержку евроинтеграции заявила, что все национальные меньшинства страны должны объединиться ради достижения цели в... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T12:35

2023-05-21T12:35

2023-05-21T12:35

в мире

молдавия

евросоюз

майя санду

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_f92264ca79ba36ff7ddd6d3c4adfbef6.jpg

КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на митинге в поддержку евроинтеграции заявила, что все национальные меньшинства страны должны объединиться ради достижения цели в виде вступления в ЕС. В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют: "Европа!". Часть своей речи она повторила на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках. По ее словам, евроинтеграция позволит жителям Молдавии жить в мире. Президент отметила, что готова "привести Европу в каждый населенный пункт". Она уверена, что европейская интеграция пойдет на пользу молдавским предпринимателям, фермерам, медикам, учителям и пенсионерам. "Мы хотим, чтобы дети, которые рождаются сейчас, пошли в школу уже европейскими гражданами, к 2030 году Молдавия должна войти в состав ЕС. Мы выбрали путь, в конце которого мы должны испытать гордость", - заявила Санду. Президент отметила, что для достижения цели евроинтеграции жители Молдавии должны оставаться сплоченными, говорить о ЕС с окружением, чтобы объяснять всем европейские ценности, продолжать оказывать поддержку Украине, принимая беженцев и предоставляя гуманитарную помощь. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230519/moldaviya-1873046565.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

молдавия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, евросоюз, майя санду, европа