https://ria.ru/20230521/moldaviya-1873215044.html
Группа активистов проводит акцию протеста у въезда в Кишинев
Группа активистов проводит акцию протеста у въезда в Кишинев - РИА Новости, 21.05.2023
Группа активистов проводит акцию протеста у въезда в Кишинев
Группа активистов собралась у стелы при въезде в Кишинев и начала акцию протеста против политики президента Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T11:07
2023-05-21T11:07
2023-05-21T11:39
в мире
кишинев
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. Группа активистов собралась у стелы при въезде в Кишинев и начала акцию протеста против политики президента Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты призывают к отставке руководства республики. Они развернули флаги Молдавии, исторические знамена Молдавского княжества и плакаты с антиправительственными лозунгами. Полиция в происходящее не вмешивается. "Мы здесь, потому что власти запретили оппонентам высказывать на центральной площади свою позицию относительно вхождения Молдавии в Евросоюз. Мы выступаем против как навязанной Санду одновекторной внешней политики, так и установленной правительством монополии на публичное выражение своего мнения", — сказал РИА Новости организатор пикета, лидер движения "Гайдуки", депутат городского собрания города Криково Адриан Доминтюк.По его словам, власти используют административный ресурс, чтобы обеспечить высокую посещаемость акции в Кишиневе. "Они говорили, что не будут организовывать транспорт для желающих приехать на митинг Санду. Но желающих приехать на митинг Санду оказалось мало. Конечно, на людей оказывается давление, используется админресурс, чтобы обеспечить подвоз граждан. Мы это тоже фиксируем", — сказал Доминтюк.Протест проходит мирно, манифестанты не перекрывают дорогу и не мешают движению транспорта.На сегодня в Кишиневе запланирован созванный Санду митинг под лозунгом "Европейская Молдова". По словам президента, эта акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Оппозиционные партии "Шор" и ПСРМ собирались устроить свои антиправительственные акции. Но так как по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям центральные власти с 14 мая по 2 июня получили приоритет в организации массовых мероприятий в столице, оппозиция перенесла свои митинги в другие города..
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия, майя санду
В мире, Кишинев, Молдавия, Майя Санду
Группа активистов проводит акцию протеста у въезда в Кишинев
Группа гражданских активистов проводит акцию протеста у стелы при въезде в Кишинев
КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. Группа активистов собралась у стелы при въезде в Кишинев и начала акцию протеста против политики президента Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты призывают к отставке руководства республики. Они развернули флаги Молдавии, исторические знамена Молдавского княжества и плакаты с антиправительственными лозунгами. Полиция в происходящее не вмешивается.
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"Мы здесь, потому что власти запретили оппонентам высказывать на центральной площади свою позицию относительно вхождения Молдавии в Евросоюз. Мы выступаем против как навязанной Санду одновекторной внешней политики, так и установленной правительством монополии на публичное выражение своего мнения", — сказал РИА Новости организатор пикета, лидер движения "Гайдуки", депутат городского собрания города Криково Адриан Доминтюк.
По его словам, власти используют административный ресурс, чтобы обеспечить высокую посещаемость акции в Кишиневе.
"Они говорили, что не будут организовывать транспорт для желающих приехать на митинг Санду. Но желающих приехать на митинг Санду оказалось мало. Конечно, на людей оказывается давление, используется админресурс, чтобы обеспечить подвоз граждан. Мы это тоже фиксируем", — сказал Доминтюк.
Протест проходит мирно, манифестанты не перекрывают дорогу и не мешают движению транспорта.
На сегодня в Кишиневе запланирован созванный Санду митинг под лозунгом "Европейская Молдова". По словам президента, эта акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Оппозиционные партии "Шор" и ПСРМ собирались устроить свои антиправительственные акции. Но так как по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям центральные власти с 14 мая по 2 июня получили приоритет в организации массовых мероприятий в столице, оппозиция перенесла свои митинги в другие города..