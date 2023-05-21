https://ria.ru/20230521/moldavia-1873251141.html

В Приднестровье акцию Санду в Кишиневе назвали имитацией народной поддержки

В Приднестровье акцию Санду в Кишиневе назвали имитацией народной поддержки - РИА Новости, 21.05.2023

В Приднестровье акцию Санду в Кишиневе назвали имитацией народной поддержки

Митинг в Кишиневе по инициативе президента Молдавии Майи Санду является имитацией всенародной поддержки, заявил РИА Новости директор тираспольского Института... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T16:36

2023-05-21T16:36

2023-05-21T16:36

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ТИРАСПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Митинг в Кишиневе по инициативе президента Молдавии Майи Санду является имитацией всенародной поддержки, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Участники принесли с собой флаги Молдавии и ЕС. С приветственными речами выступили Санду и глава Европарламента. Митинг завершился принятием резолюции. "Европейская интеграция – прекрасная мечта многих жителей Молдавии на протяжении последних десятилетий – стремительно теряет свою привлекательность. Еще 2 года назад число сторонников евроинтеграции почти достигало 70%, сегодня эта цифра вдвое меньше. Молдаване с 2014 года пользуются "безвизом" с Европой, еще ранее они имели возможность обзаводиться румынским паспортом и работать в ЕС легально. Сегодня они без иллюзий смотрят на Евросоюз и на свои перспективы в этом объединении", - сказал Шорников. По его словам, проевропейская власть принесла им европейские тарифы на энергоносители и европейские цены на продукты питания, при этом молдавская продукция на высококонкурентных европейских рынках оказалась невостребованной. "Следует признать, что Молдове не удается найти своей ниши в распределении труда в рамках Европы. Страна нищает, люди ее покидают. Все это приведет к тому, что обезлюженную территорию присоединит к себе Румыния и возьмет на себя ответственность за состояние этого края. Психологические барьеры в ЕС для этого, кажется, уже сняты", - отметил собеседник агентства. По его словам, с экономической точки зрения Приднестровье оказалось гораздо лучше готовым к работе на европейских рынках. Все "сливки" от присоединения Молдавии к DCFTA (зона свободной торговли с ЕС) в 2014 г. снимают в основном приднестровские предприятия, которые получили возможность сбыта там своей промышленной продукции, пользуясь дешевизной рабочей силы и лучшей обеспеченностью энергоресурсами, отметил эксперт. "Но экономический аспект никогда не определял умонастроения приднестровцев. К тому же в республике все знают, что европейские рынки – это всего лишь способ компенсации гораздо более широких возможностей на рынках России и государств ЕАЭС, ставших недоступными после украинского майдана", - сказал собеседник. "Приднестровье свой выбор в пользу России никогда не меняло. На референдуме в 2006 году приднестровцы проголосовали за независимость своей республики с последующим присоединением к России. Надо понимать, что свою республику они создавали только для того, чтобы в условиях дезинтеграции Советского Союза не допустить поглощения себя Румынией и сохранить шанс на единство с Россией", - подчеркнул Шорников. Он отметил, что в Приднестровье довольно скептически смотрят на потуги молдавских властей ускорить процесс евроинтеграции. В Тирасполе воспринимают все это скорее как элемент внутриполитической борьбы между действующей правящей командой во главе с Санду и разрозненной оппозицией. "Еще год назад власть в Молдове заявляла, что никакого референдума по вопросу евроинтеграции в Молдове проводить не нужно, что сам факт их безоговорочной победы на президентских и парламентских выборах является своеобразным референдумом. Но сегодня для поддержки своего курса на европейскую интеграцию они вынуждены проводить Национальное собрание, которое заведомо представляется лишь имитацией всенародной поддержки. При этом в разных городах страны уже идут альтернативные митинги с требованиями о референдуме по вопросам евроинтеграции, сохранения независимости и нейтралитета страны", - отметил эксперт. "Следует признать, что политика Майи Санду и ее команды напрочь дискредитировала саму идею евроинтеграции среди молдаван. Но значительно большую лепту в этот процесс внесли сами европейцы – крайняя степень русофобии, продвижение ЛГБТ-повестки, борьба с традиционными ценностями, двуличие в вопросах сохранения национальной идентичности молдаван и прав национальных меньшинств в Молдове – все это разрушает прекрасную мечту о сытом и безопасном Евросоюзе", – добавил Шорников.

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

https://ria.ru/20230521/oppozitsiya-1873238045.html

https://ria.ru/20230521/kishinev-1873230421.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, евросоюз, европарламент, евразийский экономический союз