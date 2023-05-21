Партия "Шор" заявила о проведении митингов в трех городах Молдавии
Партия "Шор" проводит митинги в Молдавии в поддержку референдума о векторе страны
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Политика центральных властей однобока и не отражает мнение всего народа Молдавии, поэтому оппозиционная партия "Шор" организовала в трех городах республики митинги в поддержку референдума, на котором граждане смогут высказать мнение о том, какого геополитического и экономического вектора должна придерживаться страна, рассказал РИА Новости активист политформирования "Шор" Сергей Бургуджи.
"На трех митингах будет ставиться один главный вопрос по поводу внешнего вектора Молдовы. Наше правительство в лице премьера Дорина Речана и президента Майи Санду ставит вопрос о том, чтобы выйти из соглашений со странами СНГ. Большинство наших сельхозпроизводителей поставляют свою продукцию на российский рынок, и они категорически против того, чтобы мы выходили из Содружества. Для них этот рынок более перспективный, нежели европейский. Поэтому по просьбе людей лидер нашей партии Илан Шор и его команда организует данный митинг, национальное собрание для того, чтобы спросить людей, как нам дальше двигаться, потому что та политика, которую ведет центральная власть, является однобокой и не отражает мнение всего народа", - сказал Бургуджи.
По его словам, Молдавия - страна нейтральная, которая хочет дружить со всеми странами, как с востоком, так и с западом, поэтому большинство населения республики против выхода из СНГ и вступления в НАТО.
"И внешний вектор страны нельзя навязывать гражданам, потому что в Конституции четко закреплено: когда мы говорим о внешнем векторе либо о каких-то интеграционных объединениях, то такие вопросы необходимо выставлять на референдум, и спрашивать простой народ, как они видят дальнейшее развитие республики и с кем", - пояснил активист партии.
Бургуджи отметил, что правящая партия "Действие и солидарность" вместе с президентом страны Майей Санду собирает своих сторонников на центральной площади в Кишиневе на митинг в поддержку евроинтеграции, но при этом не допускает людей с альтернативной точкой зрения, поэтому лидер оппозиционной партии "Шор" и принял решение провести три митинга, на которых могли бы высказаться жители страны, несогласные с позицией властей.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.