https://ria.ru/20230521/miting-1873223070.html

Партия "Шор" заявила о проведении митингов в трех городах Молдавии

Партия "Шор" заявила о проведении митингов в трех городах Молдавии - РИА Новости, 21.05.2023

Партия "Шор" заявила о проведении митингов в трех городах Молдавии

Политика центральных властей однобока и не отражает мнение всего народа Молдавии, поэтому оппозиционная партия "Шор" организовала в трех городах республики... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T12:30

2023-05-21T12:30

2023-05-21T12:31

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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Политика центральных властей однобока и не отражает мнение всего народа Молдавии, поэтому оппозиционная партия "Шор" организовала в трех городах республики митинги в поддержку референдума, на котором граждане смогут высказать мнение о том, какого геополитического и экономического вектора должна придерживаться страна, рассказал РИА Новости активист политформирования "Шор" Сергей Бургуджи. "На трех митингах будет ставиться один главный вопрос по поводу внешнего вектора Молдовы. Наше правительство в лице премьера Дорина Речана и президента Майи Санду ставит вопрос о том, чтобы выйти из соглашений со странами СНГ. Большинство наших сельхозпроизводителей поставляют свою продукцию на российский рынок, и они категорически против того, чтобы мы выходили из Содружества. Для них этот рынок более перспективный, нежели европейский. Поэтому по просьбе людей лидер нашей партии Илан Шор и его команда организует данный митинг, национальное собрание для того, чтобы спросить людей, как нам дальше двигаться, потому что та политика, которую ведет центральная власть, является однобокой и не отражает мнение всего народа", - сказал Бургуджи. По его словам, Молдавия - страна нейтральная, которая хочет дружить со всеми странами, как с востоком, так и с западом, поэтому большинство населения республики против выхода из СНГ и вступления в НАТО. "И внешний вектор страны нельзя навязывать гражданам, потому что в Конституции четко закреплено: когда мы говорим о внешнем векторе либо о каких-то интеграционных объединениях, то такие вопросы необходимо выставлять на референдум, и спрашивать простой народ, как они видят дальнейшее развитие республики и с кем", - пояснил активист партии. Бургуджи отметил, что правящая партия "Действие и солидарность" вместе с президентом страны Майей Санду собирает своих сторонников на центральной площади в Кишиневе на митинг в поддержку евроинтеграции, но при этом не допускает людей с альтернативной точкой зрения, поэтому лидер оппозиционной партии "Шор" и принял решение провести три митинга, на которых могли бы высказаться жители страны, несогласные с позицией властей. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230520/gagauziya-1873170719.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, дорин речан, илан шор, нато, снг