https://ria.ru/20230521/minstroy-1873189905.html
СМИ: Минстрой установит нормы строительства деревянных многоэтажек
СМИ: Минстрой установит нормы строительства деревянных многоэтажек - РИА Новости, 21.05.2023
СМИ: Минстрой установит нормы строительства деревянных многоэтажек
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства к следующему году намерено установить правила для строительства деревянных многоэтажных домов,... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T04:35
2023-05-21T04:35
2023-05-21T04:35
жилье
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства к следующему году намерено установить правила для строительства деревянных многоэтажных домов, сообщают "Известия" со ссылкой на ведомство.Как заявили изданию в министерстве, первые проекты подобных построек уже находятся в процессе разработки.В 2023 году ведомство планирует провести исследования и опыты, до конца года в строительные нормативы в сфере возведения таких зданий будут внесены изменения. В следующем году Минстрой рассчитывает внедрить правила для строительства деревянных зданий высотностью до 12 этажей.Ранее стало известно, что Минпромторг России и "Дом.РФ" прорабатывают возможность запуска программы льготной покупки частных домов из железобетона, металлокаркаса и сэндвич-панелей. Предполагается, что граждане при покупке домокомплекта стоимостью до 3,5 миллиона рублей смогут получить скидку, которую производителю субсидирует государство.
https://realty.ria.ru/20230210/manturov-1851202537.html
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жилье, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Жилье, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
СМИ: Минстрой установит нормы строительства деревянных многоэтажек
"Известия": Минстрой к 2024 году установит правила строительства деревянных многоэтажек