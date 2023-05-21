https://ria.ru/20230521/minstroy-1873189905.html

СМИ: Минстрой установит нормы строительства деревянных многоэтажек

СМИ: Минстрой установит нормы строительства деревянных многоэтажек - РИА Новости, 21.05.2023

СМИ: Минстрой установит нормы строительства деревянных многоэтажек

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства к следующему году намерено установить правила для строительства деревянных многоэтажных домов,... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T04:35

2023-05-21T04:35

2023-05-21T04:35

жилье

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830735617_0:357:2790:1926_1920x0_80_0_0_41daec5cca74421b4837022eba1e10c3.jpg

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства к следующему году намерено установить правила для строительства деревянных многоэтажных домов, сообщают "Известия" со ссылкой на ведомство.Как заявили изданию в министерстве, первые проекты подобных построек уже находятся в процессе разработки.В 2023 году ведомство планирует провести исследования и опыты, до конца года в строительные нормативы в сфере возведения таких зданий будут внесены изменения. В следующем году Минстрой рассчитывает внедрить правила для строительства деревянных зданий высотностью до 12 этажей.Ранее стало известно, что Минпромторг России и "Дом.РФ" прорабатывают возможность запуска программы льготной покупки частных домов из железобетона, металлокаркаса и сэндвич-панелей. Предполагается, что граждане при покупке домокомплекта стоимостью до 3,5 миллиона рублей смогут получить скидку, которую производителю субсидирует государство.

https://realty.ria.ru/20230210/manturov-1851202537.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)