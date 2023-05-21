https://ria.ru/20230521/mikhalkov-1875824452.html

Спектакль Михалкова "12" впервые покажут за рубежом

Спектакль Михалкова "12" впервые покажут за рубежом - РИА Новости, 02.06.2023

Спектакль Михалкова "12" впервые покажут за рубежом

Спектакль "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова в воскресенье покажут в столице Узбекистана Ташкенте, заявил журналистам режиссер... РИА Новости, 02.06.2023

2023-05-21T16:27

2023-05-21T16:27

2023-06-02T16:37

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новости культуры

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ТАШКЕНТ, 21 мая - РИА Новости. Спектакль "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова в воскресенье покажут в столице Узбекистана Ташкенте, заявил журналистам режиссер постановки Никита Михалков."Невероятно почетно, что "Русские сезоны" в Узбекистане открывает наш спектакль... И я должен сказать вам, что это наши первые зарубежные гастроли с этим спектаклем", – сказал Михалков перед премьерой в Ташкенте.Зарубежная премьера "12" пройдет на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои."Слоган этого спектакля – "Для всех и про каждого". Это очень серьезный разговор со зрителем – и это не пустые слова", – добавил Михалков.В рамках "Русских сезонов" в Узбекистане в течение года запланировано более 20 мероприятий разного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры