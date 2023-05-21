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Спектакль Михалкова "12" впервые покажут за рубежом - РИА Новости, 02.06.2023
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Культура
 
16:27 21.05.2023 (обновлено: 16:37 02.06.2023)
https://ria.ru/20230521/mikhalkov-1875824452.html
Спектакль Михалкова "12" впервые покажут за рубежом
Спектакль Михалкова "12" впервые покажут за рубежом - РИА Новости, 02.06.2023
Спектакль Михалкова "12" впервые покажут за рубежом
Спектакль "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова в воскресенье покажут в столице Узбекистана Ташкенте, заявил журналистам режиссер... РИА Новости, 02.06.2023
2023-05-21T16:27
2023-06-02T16:37
культура
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ТАШКЕНТ, 21 мая - РИА Новости. Спектакль "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова в воскресенье покажут в столице Узбекистана Ташкенте, заявил журналистам режиссер постановки Никита Михалков."Невероятно почетно, что "Русские сезоны" в Узбекистане открывает наш спектакль... И я должен сказать вам, что это наши первые зарубежные гастроли с этим спектаклем", – сказал Михалков перед премьерой в Ташкенте.Зарубежная премьера "12" пройдет на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои."Слоган этого спектакля – "Для всех и про каждого". Это очень серьезный разговор со зрителем – и это не пустые слова", – добавил Михалков.В рамках "Русских сезонов" в Узбекистане в течение года запланировано более 20 мероприятий разного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.
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Культура, Новости культуры
Спектакль Михалкова "12" впервые покажут за рубежом

Спектакль Михалкова "12" впервые покажут в Узбекистане

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент ММКФ режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Президент ММКФ режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТАШКЕНТ, 21 мая - РИА Новости. Спектакль "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова в воскресенье покажут в столице Узбекистана Ташкенте, заявил журналистам режиссер постановки Никита Михалков.
"Невероятно почетно, что "Русские сезоны" в Узбекистане открывает наш спектакль... И я должен сказать вам, что это наши первые зарубежные гастроли с этим спектаклем", – сказал Михалков перед премьерой в Ташкенте.
Зарубежная премьера "12" пройдет на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои.
"Слоган этого спектакля – "Для всех и про каждого". Это очень серьезный разговор со зрителем – и это не пустые слова", – добавил Михалков.
В рамках "Русских сезонов" в Узбекистане в течение года запланировано более 20 мероприятий разного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.
 
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