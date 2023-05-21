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В Госдуме в понедельник рассмотрят вопрос мер против Польши - РИА Новости, 21.05.2023
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09:13 21.05.2023 (обновлено: 11:19 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/mery-1873204669.html
В Госдуме в понедельник рассмотрят вопрос мер против Польши
В Госдуме в понедельник рассмотрят вопрос мер против Польши - РИА Новости, 21.05.2023
В Госдуме в понедельник рассмотрят вопрос мер против Польши
Совет Думы в понедельник рассмотрит вопрос мер против Польши, в том числе транзит фур через территорию России, отметив, что издержки Польши в таком случае могут РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:13
2023-05-21T11:19
польша
россия
госдума рф
в мире
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совет Думы в понедельник рассмотрит вопрос мер против Польши, в том числе транзит фур через территорию России, отметив, что издержки Польши в таком случае могут составить порядка 8,5 миллиарда евро, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Глава Госдумы заявил, что Польша как государство существует только благодаря России. Однако Польша оскверняет память и "отказывается от истории", снося памятники советскому солдату-освободителю и закрывая русские школы.Также Володин уточнил, что в послевоенное время советский народ потратил на восстановление и развитие Польши более 750 миллиардов долларов (по сегодняшним оценкам), построив более 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта.
https://ria.ru/20230515/polsha-1872011611.html
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польша, россия, госдума рф, в мире, вячеслав володин
Польша, Россия, Госдума РФ, В мире, Вячеслав Володин
В Госдуме в понедельник рассмотрят вопрос мер против Польши

Спикер Госдумы Володин: Совет Думы 22 мая обсудит ответ на антироссийскую политику Польши

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совет Думы в понедельник рассмотрит вопрос мер против Польши, в том числе транзит фур через территорию России, отметив, что издержки Польши в таком случае могут составить порядка 8,5 миллиарда евро, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«
"Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане. Издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 миллиарда евро", - написал Володин.
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Глава Госдумы заявил, что Польша как государство существует только благодаря России. Однако Польша оскверняет память и "отказывается от истории", снося памятники советскому солдату-освободителю и закрывая русские школы.
Также Володин уточнил, что в послевоенное время советский народ потратил на восстановление и развитие Польши более 750 миллиардов долларов (по сегодняшним оценкам), построив более 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта.
«
"Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы", - написал Володин.
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