https://ria.ru/20230521/mery-1873204669.html

В Госдуме в понедельник рассмотрят вопрос мер против Польши

В Госдуме в понедельник рассмотрят вопрос мер против Польши - РИА Новости, 21.05.2023

В Госдуме в понедельник рассмотрят вопрос мер против Польши

Совет Думы в понедельник рассмотрит вопрос мер против Польши, в том числе транзит фур через территорию России, отметив, что издержки Польши в таком случае могут РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T09:13

2023-05-21T09:13

2023-05-21T11:19

польша

россия

госдума рф

в мире

вячеслав володин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совет Думы в понедельник рассмотрит вопрос мер против Польши, в том числе транзит фур через территорию России, отметив, что издержки Польши в таком случае могут составить порядка 8,5 миллиарда евро, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Глава Госдумы заявил, что Польша как государство существует только благодаря России. Однако Польша оскверняет память и "отказывается от истории", снося памятники советскому солдату-освободителю и закрывая русские школы.Также Володин уточнил, что в послевоенное время советский народ потратил на восстановление и развитие Польши более 750 миллиардов долларов (по сегодняшним оценкам), построив более 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта.

https://ria.ru/20230515/polsha-1872011611.html

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польша

россия

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польша, россия, госдума рф, в мире, вячеслав володин