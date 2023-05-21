В Госдуме в понедельник рассмотрят вопрос мер против Польши
Спикер Госдумы Володин: Совет Думы 22 мая обсудит ответ на антироссийскую политику Польши
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совет Думы в понедельник рассмотрит вопрос мер против Польши, в том числе транзит фур через территорию России, отметив, что издержки Польши в таком случае могут составить порядка 8,5 миллиарда евро, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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"Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане. Издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 миллиарда евро", - написал Володин.
Глава Госдумы заявил, что Польша как государство существует только благодаря России. Однако Польша оскверняет память и "отказывается от истории", снося памятники советскому солдату-освободителю и закрывая русские школы.
Также Володин уточнил, что в послевоенное время советский народ потратил на восстановление и развитие Польши более 750 миллиардов долларов (по сегодняшним оценкам), построив более 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта.
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"Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы", - написал Володин.