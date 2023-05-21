Арабские страны осудили появление израильского министра на Храмовой горе
Арабские страны осудили появление израильского министра Бен-Гвира на Храмовой горе
© AP Photo / Lefteris PitarakisХрамовая гора
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Храмовая гора. Архивное фото
ДОХА, 21 мая - РИА Новости. Страны Персидского залива вслед за Египтом и Иорданией решительно осудили новое появление министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира вблизи мечети Аль-Акса на Храмовой горе.
Выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, он в воскресенье вновь поднялся на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, которая считается третьим по значимости священным местом у мусульман.
Как отметил в этой связи МИД Саудовской Аравии в Twitter, "эти систематические действия являются грубым нарушением всех международных норм и соглашений, провоцируют чувства мусульман во всем мире".
Министерство возложило на израильские силы "полную ответственность за последствия продолжения этих злоупотреблений".
С аналогичным осуждением выступили в воскресенье МИД Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые продолжают развивать отношения с Израилем после заключения в 2020 году соглашения о нормализации отношений при посредничестве США. Министерство потребовало "обеспечить полную защиту мечети Аль-Акса и прекратить опасные и провокационные нарушения".
Ранее Иордания, Египет и Лига арабских государств осудили появление Бен-Гвира во дворе Аль-Аксы, назвав его поведение "провокационный актом", "опасной эскалацией" и "нарушением закона и исторического статуса Иерусалима".
В начале января Бен-Гвир впервые после выборов в ноябре 2022 года и прихода к власти нового правительства Биньямина Нетаньяху посетил Храмовую гору. Палестина и ряд арабских стран осудили этот поступок.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, существовавшим до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.