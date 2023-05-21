Рейтинг@Mail.ru
Арабские страны осудили появление израильского министра на Храмовой горе - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/mechet-1873267195.html
Арабские страны осудили появление израильского министра на Храмовой горе
Арабские страны осудили появление израильского министра на Храмовой горе - РИА Новости, 21.05.2023
Арабские страны осудили появление израильского министра на Храмовой горе
Страны Персидского залива вслед за Египтом и Иорданией решительно осудили новое появление министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира вблизи... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T19:00
2023-05-21T19:00
в мире
израиль
египет
иордания
биньямин нетаньяху
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734441270_0:165:2001:1290_1920x0_80_0_0_e74cdffd8550030e6f029260e72539c1.jpg
ДОХА, 21 мая - РИА Новости. Страны Персидского залива вслед за Египтом и Иорданией решительно осудили новое появление министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира вблизи мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, он в воскресенье вновь поднялся на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, которая считается третьим по значимости священным местом у мусульман. Как отметил в этой связи МИД Саудовской Аравии в Twitter, "эти систематические действия являются грубым нарушением всех международных норм и соглашений, провоцируют чувства мусульман во всем мире". Министерство возложило на израильские силы "полную ответственность за последствия продолжения этих злоупотреблений". С аналогичным осуждением выступили в воскресенье МИД Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые продолжают развивать отношения с Израилем после заключения в 2020 году соглашения о нормализации отношений при посредничестве США. Министерство потребовало "обеспечить полную защиту мечети Аль-Акса и прекратить опасные и провокационные нарушения". Ранее Иордания, Египет и Лига арабских государств осудили появление Бен-Гвира во дворе Аль-Аксы, назвав его поведение "провокационный актом", "опасной эскалацией" и "нарушением закона и исторического статуса Иерусалима". В начале января Бен-Гвир впервые после выборов в ноябре 2022 года и прихода к власти нового правительства Биньямина Нетаньяху посетил Храмовую гору. Палестина и ряд арабских стран осудили этот поступок. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, существовавшим до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
https://ria.ru/20230430/iran-1868880428.html
https://ria.ru/20230413/izrail-1865054114.html
израиль
египет
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734441270_31:0:1815:1338_1920x0_80_0_0_dd4d161a8a552ffae9b4284effdb693a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, иордания, биньямин нетаньяху, лига арабских государств
В мире, Израиль, Египет, Иордания, Биньямин Нетаньяху, Лига арабских государств
Арабские страны осудили появление израильского министра на Храмовой горе

Арабские страны осудили появление израильского министра Бен-Гвира на Храмовой горе

© AP Photo / Lefteris PitarakisХрамовая гора
Храмовая гора - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Храмовая гора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 21 мая - РИА Новости. Страны Персидского залива вслед за Египтом и Иорданией решительно осудили новое появление министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира вблизи мечети Аль-Акса на Храмовой горе.
Выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, он в воскресенье вновь поднялся на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, которая считается третьим по значимости священным местом у мусульман.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Иран остановит только военная угроза, заявил Нетаньяху
30 апреля, 19:22
Как отметил в этой связи МИД Саудовской Аравии в Twitter, "эти систематические действия являются грубым нарушением всех международных норм и соглашений, провоцируют чувства мусульман во всем мире".
Министерство возложило на израильские силы "полную ответственность за последствия продолжения этих злоупотреблений".
С аналогичным осуждением выступили в воскресенье МИД Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые продолжают развивать отношения с Израилем после заключения в 2020 году соглашения о нормализации отношений при посредничестве США. Министерство потребовало "обеспечить полную защиту мечети Аль-Акса и прекратить опасные и провокационные нарушения".
Ранее Иордания, Египет и Лига арабских государств осудили появление Бен-Гвира во дворе Аль-Аксы, назвав его поведение "провокационный актом", "опасной эскалацией" и "нарушением закона и исторического статуса Иерусалима".
В начале января Бен-Гвир впервые после выборов в ноябре 2022 года и прихода к власти нового правительства Биньямина Нетаньяху посетил Храмовую гору. Палестина и ряд арабских стран осудили этот поступок.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, существовавшим до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Израильская полиция после рейда, оттеснившего мусульман с территории мечети Аль-Акса - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В ООН призвали остановить насильственное перемещение палестинцев Израилем
13 апреля, 14:24
 
В миреИзраильЕгипетИорданияБиньямин НетаньяхуЛига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала