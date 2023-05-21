https://ria.ru/20230521/malyar-1873200782.html

Маляр утверждает, что Залужный продолжает исполнять обязанности главы ВСУ

Маляр утверждает, что Залужный продолжает исполнять обязанности главы ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023

Маляр утверждает, что Залужный продолжает исполнять обязанности главы ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на строящиеся в Сети догадки о причинах его... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T08:38

2023-05-21T08:38

2023-05-21T08:38

валерий залужный

вооруженные силы украины

нато

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860837080_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_708afbad5f07296330269e72c9f92bec.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на строящиеся в Сети догадки о причинах его "исчезновении из инфополя", заявила в своем Telegram-канале его заместитель Анна Маляр."Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", - написала Маляр.Ранее появилась информация об отказе Залужного от участия в заседании НАТО на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого в СМИ появились предположения о том, что его могли ранить.

https://ria.ru/20230513/gerasimov-1871449255.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр, в мире, украина