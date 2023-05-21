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Маляр утверждает, что Залужный продолжает исполнять обязанности главы ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023
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08:38 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/malyar-1873200782.html
Маляр утверждает, что Залужный продолжает исполнять обязанности главы ВСУ
Маляр утверждает, что Залужный продолжает исполнять обязанности главы ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023
Маляр утверждает, что Залужный продолжает исполнять обязанности главы ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на строящиеся в Сети догадки о причинах его... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T08:38
2023-05-21T08:38
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на строящиеся в Сети догадки о причинах его "исчезновении из инфополя", заявила в своем Telegram-канале его заместитель Анна Маляр."Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", - написала Маляр.Ранее появилась информация об отказе Залужного от участия в заседании НАТО на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого в СМИ появились предположения о том, что его могли ранить.
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валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр, в мире, украина
Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Украина
Маляр утверждает, что Залужный продолжает исполнять обязанности главы ВСУ

Замглавы Минобороны Украины Маляр: Залужный продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ

CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины / Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на строящиеся в Сети догадки о причинах его "исчезновении из инфополя", заявила в своем Telegram-канале его заместитель Анна Маляр.
"Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", - написала Маляр.
Ранее появилась информация об отказе Залужного от участия в заседании НАТО на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого в СМИ появились предположения о том, что его могли ранить.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Главком ВСУ Залужный назвал Герасимова сильным врагом
13 мая, 01:04
 
Валерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраина
 
 
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