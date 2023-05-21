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Маляр утверждает, что Залужный продолжает исполнять обязанности главы ВСУ
Маляр утверждает, что Залужный продолжает исполнять обязанности главы ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023
Маляр утверждает, что Залужный продолжает исполнять обязанности главы ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на строящиеся в Сети догадки о причинах его... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T08:38
2023-05-21T08:38
2023-05-21T08:38
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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украина
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на строящиеся в Сети догадки о причинах его "исчезновении из инфополя", заявила в своем Telegram-канале его заместитель Анна Маляр."Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", - написала Маляр.Ранее появилась информация об отказе Залужного от участия в заседании НАТО на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого в СМИ появились предположения о том, что его могли ранить.
https://ria.ru/20230513/gerasimov-1871449255.html
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валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр, в мире, украина
Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Украина
Маляр утверждает, что Залужный продолжает исполнять обязанности главы ВСУ
Замглавы Минобороны Украины Маляр: Залужный продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ