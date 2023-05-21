https://ria.ru/20230521/makron-1873193592.html

Макрон объяснил предоставление Зеленскому правительственного самолета

Макрон объяснил предоставление Зеленскому правительственного самолета - РИА Новости, 21.05.2023

Макрон объяснил предоставление Зеленскому правительственного самолета

Эммануэль Макрон заявил, что предоставление Владимиру Зеленскому самолета для участия в саммите "Группы семи" в Японии является для Франции вопросом чести. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T07:00

2023-05-21T07:00

2023-05-21T16:14

франция

в мире

хиросима (префектура)

украина

владимир зеленский

фумио кисида

евросовет

еврокомиссия

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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая — РИА Новости. Эммануэль Макрон заявил, что предоставление Владимиру Зеленскому самолета для участия в саммите "Группы семи" в Японии является для Франции вопросом чести. Ранее сообщалось, что Париж откликнулся на просьбу Киева предоставить правительственный самолет Зеленскому, поскольку Макрон дольше остальных лидеров знаком с украинским коллегой. Таким образом, в субботу Зеленский прибыл в Хиросиму на форум G7. "Было вопросом чести для Франции — сделать так. Мы поддерживаем Украину с самого начала. Франция строит мир и ищет решения. Мы сделали все, чтобы избежать этой войны с самого начала. Мы помогаем Украине всеми средствами, но не вступаем в этот конфликт. Нужно строить решения, мир, это и есть дипломатия", — сказал Макрон. Он отметил также, что "кошмаром для всех нас было бы превращать этот конфликт в замороженный, так как это война на завтра". При этом он воздержался от прямого ответа на вопрос, не помешали ли сообщения о взятии Артемовска приезду Зеленского в Японию. Саммит G7 проходит в Хиросиме 19-21 мая. Перед началом мероприятия лидеры стран, главы Евросовета и Еврокомиссии, а также украинский лидер сделали совместное фото. Представитель Украины позирует слева от стоящего в центре премьера Японии Фумио Кисиды. В воскресенье ожидается рабочая сессия с участием руководителей приглашенных государств, на которой Зеленский будет в статусе гостя.

https://ria.ru/20230519/khirosima-1872803439.html

https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873162758.html

франция

хиросима (префектура)

украина

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франция, в мире, хиросима (префектура), украина, владимир зеленский, фумио кисида, евросовет, еврокомиссия, g7, эммануэль макрон