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Макрон объяснил предоставление Зеленскому правительственного самолета - РИА Новости, 21.05.2023
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07:00 21.05.2023 (обновлено: 16:14 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/makron-1873193592.html
Макрон объяснил предоставление Зеленскому правительственного самолета
Макрон объяснил предоставление Зеленскому правительственного самолета - РИА Новости, 21.05.2023
Макрон объяснил предоставление Зеленскому правительственного самолета
Эммануэль Макрон заявил, что предоставление Владимиру Зеленскому самолета для участия в саммите "Группы семи" в Японии является для Франции вопросом чести. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T07:00
2023-05-21T16:14
франция
в мире
хиросима (префектура)
украина
владимир зеленский
фумио кисида
евросовет
еврокомиссия
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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая — РИА Новости. Эммануэль Макрон заявил, что предоставление Владимиру Зеленскому самолета для участия в саммите "Группы семи" в Японии является для Франции вопросом чести. Ранее сообщалось, что Париж откликнулся на просьбу Киева предоставить правительственный самолет Зеленскому, поскольку Макрон дольше остальных лидеров знаком с украинским коллегой. Таким образом, в субботу Зеленский прибыл в Хиросиму на форум G7. "Было вопросом чести для Франции — сделать так. Мы поддерживаем Украину с самого начала. Франция строит мир и ищет решения. Мы сделали все, чтобы избежать этой войны с самого начала. Мы помогаем Украине всеми средствами, но не вступаем в этот конфликт. Нужно строить решения, мир, это и есть дипломатия", — сказал Макрон. Он отметил также, что "кошмаром для всех нас было бы превращать этот конфликт в замороженный, так как это война на завтра". При этом он воздержался от прямого ответа на вопрос, не помешали ли сообщения о взятии Артемовска приезду Зеленского в Японию. Саммит G7 проходит в Хиросиме 19-21 мая. Перед началом мероприятия лидеры стран, главы Евросовета и Еврокомиссии, а также украинский лидер сделали совместное фото. Представитель Украины позирует слева от стоящего в центре премьера Японии Фумио Кисиды. В воскресенье ожидается рабочая сессия с участием руководителей приглашенных государств, на которой Зеленский будет в статусе гостя.
https://ria.ru/20230519/khirosima-1872803439.html
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франция
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франция, в мире, хиросима (префектура), украина, владимир зеленский, фумио кисида, евросовет, еврокомиссия, g7, эммануэль макрон
Франция, В мире, Хиросима (префектура), Украина, Владимир Зеленский, Фумио Кисида, Евросовет, Еврокомиссия, G7, Эммануэль Макрон
Макрон объяснил предоставление Зеленскому правительственного самолета

Макрон: предоставление Зеленскому самолета для прибытия на саммит является вопросом чести

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая — РИА Новости. Эммануэль Макрон заявил, что предоставление Владимиру Зеленскому самолета для участия в саммите "Группы семи" в Японии является для Франции вопросом чести.
Ранее сообщалось, что Париж откликнулся на просьбу Киева предоставить правительственный самолет Зеленскому, поскольку Макрон дольше остальных лидеров знаком с украинским коллегой. Таким образом, в субботу Зеленский прибыл в Хиросиму на форум G7.
Лидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Лидеры G7 возложили цветы к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме
19 мая, 07:09
"Было вопросом чести для Франции — сделать так. Мы поддерживаем Украину с самого начала. Франция строит мир и ищет решения. Мы сделали все, чтобы избежать этой войны с самого начала. Мы помогаем Украине всеми средствами, но не вступаем в этот конфликт. Нужно строить решения, мир, это и есть дипломатия", — сказал Макрон.
Он отметил также, что "кошмаром для всех нас было бы превращать этот конфликт в замороженный, так как это война на завтра". При этом он воздержался от прямого ответа на вопрос, не помешали ли сообщения о взятии Артемовска приезду Зеленского в Японию.
Саммит G7 проходит в Хиросиме 19-21 мая. Перед началом мероприятия лидеры стран, главы Евросовета и Еврокомиссии, а также украинский лидер сделали совместное фото. Представитель Украины позирует слева от стоящего в центре премьера Японии Фумио Кисиды. В воскресенье ожидается рабочая сессия с участием руководителей приглашенных государств, на которой Зеленский будет в статусе гостя.
Разрушенные здания и постройки в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Рогов: взятие Артемовска — "подарок" Зеленскому к годовщине инаугурации
20 мая, 20:49
 
ФранцияВ миреХиросима (префектура)УкраинаВладимир ЗеленскийФумио КисидаЕвросоветЕврокомиссияG7Эммануэль Макрон
 
 
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