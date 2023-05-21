https://ria.ru/20230521/lepestok-1873289105.html

Мирная жительница пострадала при подрыве на мине "Лепесток" в Донецке

Мирная жительница пострадала при подрыве на мине "Лепесток" в Донецке - РИА Новости, 21.05.2023

Мирная жительница пострадала при подрыве на мине "Лепесток" в Донецке

Женщина пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T22:24

2023-05-21T22:24

2023-05-21T22:26

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

россия

петровский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Женщина пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. "В Петровском районе в результате детонации мины "Лепесток" пострадала женщина 1968 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230521/prilepin-1873263268.html

https://ria.ru/20230521/obstrel-1873243413.html

донецк

донецкая народная республика

россия

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, петровский район, происшествия