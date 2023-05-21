https://ria.ru/20230521/krym-1873233788.html
Делегация немецких общественников планирует посетить Крым
Делегация немецких общественников планирует посетить Крым - РИА Новости, 21.05.2023
Делегация немецких общественников планирует посетить Крым
Крым в конце мая планирует посетить делегация немецких общественников с гуманитарным грузом для жителей Херсонской области, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:06
2023-05-21T14:06
2023-05-21T14:06
херсонская область
владимир константинов
республика крым
в мире
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Крым в конце мая планирует посетить делегация немецких общественников с гуманитарным грузом для жителей Херсонской области, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, в Крыму готовы к приему иностранных делегаций, поддерживают их конструктивные и положительные начинания. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230521/krym-1873212272.html
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Херсонская область , Владимир Константинов, Республика Крым, В мире, Германия
Делегация немецких общественников планирует посетить Крым
Глава парламента Константинов: делегация немецких общественников планирует посетить Крым