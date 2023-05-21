https://ria.ru/20230521/krym-1873212272.html

Константинов рассказал, почему американские политики не едут в Крым

Константинов рассказал, почему американские политики не едут в Крым - РИА Новости, 21.05.2023

Константинов рассказал, почему американские политики не едут в Крым

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что американские политики избегают визитов в Крым, так как в противном случае им придется признать... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T10:35

2023-05-21T10:35

2023-05-21T10:35

россия

владимир константинов

в мире

сша

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что американские политики избегают визитов в Крым, так как в противном случае им придется признать правду о том, как он преобразился в составе России, – правду, которую они и так знали, но предпочитали говорить об обратном. Ранее он приглашал посетить полуостров экс-президент США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска. "На сегодня о готовности Маска или Трампа посетить Крым нам не известно. Но важно понять, почему к нам не едут, ведь у нас вполне безопасная территория. Для них приехать означает увидеть правду. А они и так ее знают. Но если они приедут, им придется признать все, что говорится в Америке, полной ложью. Конечно, никто на это не идет", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Трамп и Маск - это люди с относительно независимым мнением и, очевидно, что они пока избегают такого визита. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230520/krym-1873072640.html

https://ria.ru/20230518/krym-1872535746.html

россия

сша

республика крым

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россия, владимир константинов, в мире, сша, республика крым