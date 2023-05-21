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Константинов рассказал, почему американские политики не едут в Крым - РИА Новости, 21.05.2023
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10:35 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/krym-1873212272.html
Константинов рассказал, почему американские политики не едут в Крым
Константинов рассказал, почему американские политики не едут в Крым - РИА Новости, 21.05.2023
Константинов рассказал, почему американские политики не едут в Крым
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что американские политики избегают визитов в Крым, так как в противном случае им придется признать... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T10:35
2023-05-21T10:35
россия
владимир константинов
в мире
сша
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что американские политики избегают визитов в Крым, так как в противном случае им придется признать правду о том, как он преобразился в составе России, – правду, которую они и так знали, но предпочитали говорить об обратном. Ранее он приглашал посетить полуостров экс-президент США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска. "На сегодня о готовности Маска или Трампа посетить Крым нам не известно. Но важно понять, почему к нам не едут, ведь у нас вполне безопасная территория. Для них приехать означает увидеть правду. А они и так ее знают. Но если они приедут, им придется признать все, что говорится в Америке, полной ложью. Конечно, никто на это не идет", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Трамп и Маск - это люди с относительно независимым мнением и, очевидно, что они пока избегают такого визита. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230520/krym-1873072640.html
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россия
сша
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россия, владимир константинов, в мире, сша, республика крым
Россия, Владимир Константинов, В мире, США, Республика Крым
Константинов рассказал, почему американские политики не едут в Крым

Константинов: политики США не едут в Крым, чтобы не признавать правду о его преображении

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что американские политики избегают визитов в Крым, так как в противном случае им придется признать правду о том, как он преобразился в составе России, – правду, которую они и так знали, но предпочитали говорить об обратном.
Ранее он приглашал посетить полуостров экс-президент США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска.
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"На сегодня о готовности Маска или Трампа посетить Крым нам не известно. Но важно понять, почему к нам не едут, ведь у нас вполне безопасная территория. Для них приехать означает увидеть правду. А они и так ее знают. Но если они приедут, им придется признать все, что говорится в Америке, полной ложью. Конечно, никто на это не идет", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Трамп и Маск - это люди с относительно независимым мнением и, очевидно, что они пока избегают такого визита.
«
"Когда ты не посещал регион, можно ссылаться на какие-то источники, предположения. А если приедет тот же Трамп - увидит, каким стал российский Крым, пообщается с крымчанами, что ему потом говорить? Что делать с тем, что они наговорили до сих пор? То же самое касается и Маска. Но, уверен, им хорошо известно, что произошло в Крыму за девять лет, каким стал наш полуостров в составе России", - сказал глава регионального парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияВладимир КонстантиновВ миреСШАРеспублика Крым
 
 
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