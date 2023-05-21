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Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи действия из-за "угрозы" КНДР - РИА Новости, 21.05.2023
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08:31 21.05.2023 (обновлено: 08:59 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/kndr-1873199598.html
Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи действия из-за "угрозы" КНДР
Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи действия из-за "угрозы" КНДР - РИА Новости, 21.05.2023
Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи действия из-за "угрозы" КНДР
Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Южной Кореи и Японии Юн Сок Елем и Фумио Кисидой координацию действий в связи с "незаконными ядерными и ракетными... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T08:31
2023-05-21T08:59
в мире
япония
южная корея
кндр (северная корея)
джо байден
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Южной Кореи и Японии Юн Сок Елем и Фумио Кисидой координацию действий в связи с "незаконными ядерными и ракетными угрозами КНДР", следует из заявления Белого дома."Президент Байден встретился сегодня с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Елем в Хиросиме, Япония... Лидеры обсудили, как поднять трехстороннее сотрудничество на новую высоту, в том числе с помощью новой координации действий перед лицом незаконных ядерных и ракетных угроз КНДР", - говорится в обнародованном по итогам встречи заявлении американской администрации.Как отмечается в заявлении, лидеры трех стран также обсудили сотрудничество в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии, а также в сфере экономической безопасности.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника передавало, что Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи в Вашингтон для проведения трехсторонних переговоров.Лидеры США, Японии и Южной Кореи провели короткую встречу в кулуарах саммита G7 в Хиросиме.В 2023 году председательство в G7 перешло к Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
https://ria.ru/20230520/pobeda-1873161329.html
япония
южная корея
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в мире, япония, южная корея, кндр (северная корея), джо байден
В мире, Япония, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Джо Байден
Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи действия из-за "угрозы" КНДР

Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи координацию действий из-за активности КНДР

© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Южной Кореи и Японии Юн Сок Елем и Фумио Кисидой координацию действий в связи с "незаконными ядерными и ракетными угрозами КНДР", следует из заявления Белого дома.
"Президент Байден встретился сегодня с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Елем в Хиросиме, Япония... Лидеры обсудили, как поднять трехстороннее сотрудничество на новую высоту, в том числе с помощью новой координации действий перед лицом незаконных ядерных и ракетных угроз КНДР", - говорится в обнародованном по итогам встречи заявлении американской администрации.
Как отмечается в заявлении, лидеры трех стран также обсудили сотрудничество в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии, а также в сфере экономической безопасности.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника передавало, что Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи в Вашингтон для проведения трехсторонних переговоров.
Лидеры США, Японии и Южной Кореи провели короткую встречу в кулуарах саммита G7 в Хиросиме.
В 2023 году председательство в G7 перешло к Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
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