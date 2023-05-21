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Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи действия из-за "угрозы" КНДР

Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи действия из-за "угрозы" КНДР - РИА Новости, 21.05.2023

Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи действия из-за "угрозы" КНДР

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Южной Кореи и Японии Юн Сок Елем и Фумио Кисидой координацию действий в связи с "незаконными ядерными и ракетными... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T08:31

2023-05-21T08:31

2023-05-21T08:59

в мире

япония

южная корея

кндр (северная корея)

джо байден

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Южной Кореи и Японии Юн Сок Елем и Фумио Кисидой координацию действий в связи с "незаконными ядерными и ракетными угрозами КНДР", следует из заявления Белого дома."Президент Байден встретился сегодня с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Елем в Хиросиме, Япония... Лидеры обсудили, как поднять трехстороннее сотрудничество на новую высоту, в том числе с помощью новой координации действий перед лицом незаконных ядерных и ракетных угроз КНДР", - говорится в обнародованном по итогам встречи заявлении американской администрации.Как отмечается в заявлении, лидеры трех стран также обсудили сотрудничество в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии, а также в сфере экономической безопасности.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника передавало, что Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи в Вашингтон для проведения трехсторонних переговоров.Лидеры США, Японии и Южной Кореи провели короткую встречу в кулуарах саммита G7 в Хиросиме.В 2023 году председательство в G7 перешло к Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

https://ria.ru/20230520/pobeda-1873161329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, южная корея, кндр (северная корея), джо байден