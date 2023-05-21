Рейтинг@Mail.ru
Китай принуждает партнеров к развитию и процветанию - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 21.05.2023 (обновлено: 08:02 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/kitay-1873132359.html
Китай принуждает партнеров к развитию и процветанию
Китай принуждает партнеров к развитию и процветанию - РИА Новости, 21.05.2023
Китай принуждает партнеров к развитию и процветанию
Саммит Китай — Центральная Азия случайно совпал по времени с похожим мероприятием верхушки западной группы государств — G7 в Хиросиме. И контраст получился... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T08:00
2023-05-21T08:02
в мире
китай
хиросима (префектура)
россия
си цзиньпин
шос
g7
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_1a169ff465f050d24c722848ea821506.jpg
Саммит Китай — Центральная Азия случайно совпал по времени с похожим мероприятием верхушки западной группы государств — G7 в Хиросиме. И контраст получился вполне отчетливый.Лидеры Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана не бросали вызов Западу, вызовы вообще не азиатский стиль поведения. Они занимались в Сиане своим делом — планировали то, во что превратится сердцевина Евразии в обозримый период.Было бы очень эффектно, если бы в декларации саммита появились такие фразы: сегодня полутора сотням стран мира Запад говорит — перестаньте партнерствовать с Китаем и Россией, присоединитесь к нашим санкциям против них. В ответ на это мы, в Сиане, показываем себе и всему миру, чего лишимся, если перейдем в западный лагерь. И еще неизвестно, что приобретем. Но итоговый документ, конечно, об этом не говорит.Чего они лишатся, если позволят загнать себя в западный лагерь, можно увидеть в ключевой речи китайского лидера Си Цзиньпина. Упоминаются новые предприятия, торговые пути, образовательные и культурные программы. Кстати, о путях — на саммите очень радостно обсуждалась российская инициатива по замыканию транскаспийского торгового маршрута с помощью постройки недостающего звена, железной дороги в Иран. Это для тех, кто все еще пытается нам объяснить, что "Китай отбирает Центральную Азию у России". В том-то и дело, что все наоборот: интегрирует ее в единую систему, охватывающую большую часть континента. Россия — тоже часть этой системы.К разговору о том, будут ли эти страны всерьез присоединяться к нынешним и будущим санкциям против Москвы или Пекина: в Сиане достигнуты договоренности о новых мерах по облегчению условий торговли. А еще появился Договор о дружбе и добрососедстве для развития региона в XXI столетии. С соответствующими взаимными обязательствами.Если бы все эти документы принимались пару десятилетий назад, они бы казались пустыми мечтаниями. Потребовался долгий опыт общения стран Евразии, прежде всего в рамках ШОС, чтобы удостовериться: все эти механизмы давно работают, создают рабочие места и перспективы национального развития.Теперь об особенностях ситуации. Вы, наверное, замечали, что любые саммиты ШОС, БРИКС и прочих подобных механизмов просто не попадают в информационное пространство "международных" англоязычных СМИ. Вот и сейчас то же самое. Зато туда попадают события типа упомянутого саммита в Хиросиме. И контраст с тем, что происходило в Сиане, налицо. В Хиросиме грозили и старались затормозить развитие множества стран. Итоговый документ сбора в Хиросиме — это итоговый документ в Сиане, только ровно наоборот. Во втором случае мы видим обозначение горизонтов сотрудничества и процветания. В первом же — стандартную для нынешнего Запада смесь страха и ненависти. Вместо планов развития — санкции, которые коснулись, возможно, уже половины населения мира.Японские СМИ еще накануне напомнили: ну что это такое, сплошные разговоры об Украине. Главный враг Запада — не Россия, а Китай, и японское председательство всеми силами старалось эту мысль продвинуть. Саммит "Семерки" — это прежде всего о том, как бороться с Китаем. В частности, речь о том, что Китай "принуждает" десятки развивающихся и прочих стран к сотрудничеству, якобы затягивая их этим в зависимость. И вот множество пассажей в итоговом документе на китайскую тему. Ну а что хиросимская команда говорила о России и новых санкциях для нее и всех, кто с ней дружит, — это мы знаем.Понятно, что китайские СМИ этот контраст двух саммитов не только видят, а активно эксплуатируют, чтобы показать разницу. Разницу того, что предлагает миру одна экономическая сверхдержава — и вторая.И получается, что главный итог сбора в Сиане даже не в том, чтобы обозначить перспективы сотрудничества Китая с одним, пусть и важным регионом. Здесь скорее дело в устранении рисков развития такого региона в обстановке нажима и принуждения его к бедности и агрессивности. И не забудем, что прочие регионы мира наблюдают за этим контрастом и делают свои выводы.
https://ria.ru/20230520/mir-1873114197.html
https://ria.ru/20230519/kitay-1872805812.html
https://ria.ru/20230520/kitay-1873084133.html
https://ria.ru/20230518/kitay-1872551733.html
https://ria.ru/20230520/g7-1873087213.html
китай
хиросима (префектура)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_04ef075041749ffeeb0a560c41004479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, хиросима (префектура), россия, си цзиньпин, шос, g7, брикс, аналитика
В мире, Китай, Хиросима (префектура), Россия, Си Цзиньпин, ШОС, G7, БРИКС, Аналитика

Китай принуждает партнеров к развитию и процветанию

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Саммит Китай — Центральная Азия случайно совпал по времени с похожим мероприятием верхушки западной группы государств — G7 в Хиросиме. И контраст получился вполне отчетливый.
Лидеры Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана не бросали вызов Западу, вызовы вообще не азиатский стиль поведения. Они занимались в Сиане своим делом — планировали то, во что превратится сердцевина Евразии в обозримый период.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Глава ЕК заявила, что страны Глобального Юга якобы разочаровались в Китае
20 мая, 13:58
Было бы очень эффектно, если бы в декларации саммита появились такие фразы: сегодня полутора сотням стран мира Запад говорит — перестаньте партнерствовать с Китаем и Россией, присоединитесь к нашим санкциям против них. В ответ на это мы, в Сиане, показываем себе и всему миру, чего лишимся, если перейдем в западный лагерь. И еще неизвестно, что приобретем. Но итоговый документ, конечно, об этом не говорит.
Чего они лишатся, если позволят загнать себя в западный лагерь, можно увидеть в ключевой речи китайского лидера Си Цзиньпина. Упоминаются новые предприятия, торговые пути, образовательные и культурные программы. Кстати, о путях — на саммите очень радостно обсуждалась российская инициатива по замыканию транскаспийского торгового маршрута с помощью постройки недостающего звена, железной дороги в Иран. Это для тех, кто все еще пытается нам объяснить, что "Китай отбирает Центральную Азию у России". В том-то и дело, что все наоборот: интегрирует ее в единую систему, охватывающую большую часть континента. Россия — тоже часть этой системы.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Китай предоставит Центральной Азии помощь на 3,7 миллиарда долларов
19 мая, 07:52
К разговору о том, будут ли эти страны всерьез присоединяться к нынешним и будущим санкциям против Москвы или Пекина: в Сиане достигнуты договоренности о новых мерах по облегчению условий торговли. А еще появился Договор о дружбе и добрососедстве для развития региона в XXI столетии. С соответствующими взаимными обязательствами.
Если бы все эти документы принимались пару десятилетий назад, они бы казались пустыми мечтаниями. Потребовался долгий опыт общения стран Евразии, прежде всего в рамках ШОС, чтобы удостовериться: все эти механизмы давно работают, создают рабочие места и перспективы национального развития.
Девушки на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Лидеры "Большой семерки" заявили, что готовы строить отношения с Китаем
20 мая, 10:14
Теперь об особенностях ситуации. Вы, наверное, замечали, что любые саммиты ШОС, БРИКС и прочих подобных механизмов просто не попадают в информационное пространство "международных" англоязычных СМИ. Вот и сейчас то же самое. Зато туда попадают события типа упомянутого саммита в Хиросиме. И контраст с тем, что происходило в Сиане, налицо. В Хиросиме грозили и старались затормозить развитие множества стран. Итоговый документ сбора в Хиросиме — это итоговый документ в Сиане, только ровно наоборот. Во втором случае мы видим обозначение горизонтов сотрудничества и процветания. В первом же — стандартную для нынешнего Запада смесь страха и ненависти. Вместо планов развития — санкции, которые коснулись, возможно, уже половины населения мира.
Японские СМИ еще накануне напомнили: ну что это такое, сплошные разговоры об Украине. Главный враг Запада — не Россия, а Китай, и японское председательство всеми силами старалось эту мысль продвинуть. Саммит "Семерки" — это прежде всего о том, как бороться с Китаем. В частности, речь о том, что Китай "принуждает" десятки развивающихся и прочих стран к сотрудничеству, якобы затягивая их этим в зависимость. И вот множество пассажей в итоговом документе на китайскую тему. Ну а что хиросимская команда говорила о России и новых санкциях для нее и всех, кто с ней дружит, — это мы знаем.
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Позиция по Китаю вызвала споры между странами G7 и ЕС, пишут СМИ
18 мая, 10:05
Понятно, что китайские СМИ этот контраст двух саммитов не только видят, а активно эксплуатируют, чтобы показать разницу. Разницу того, что предлагает миру одна экономическая сверхдержава — и вторая.
И получается, что главный итог сбора в Сиане даже не в том, чтобы обозначить перспективы сотрудничества Китая с одним, пусть и важным регионом. Здесь скорее дело в устранении рисков развития такого региона в обстановке нажима и принуждения его к бедности и агрессивности. И не забудем, что прочие регионы мира наблюдают за этим контрастом и делают свои выводы.
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Страны G7 призвали Китай повлиять на действия России в ситуации с Украиной
20 мая, 10:42
 
В миреКитайХиросима (префектура)РоссияСи ЦзиньпинШОСG7БРИКСАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала