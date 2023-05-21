https://ria.ru/20230521/kitay-1873132359.html

Китай принуждает партнеров к развитию и процветанию

Китай принуждает партнеров к развитию и процветанию - РИА Новости, 21.05.2023

Китай принуждает партнеров к развитию и процветанию

Саммит Китай — Центральная Азия случайно совпал по времени с похожим мероприятием верхушки западной группы государств — G7 в Хиросиме. И контраст получился... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T08:00

2023-05-21T08:00

2023-05-21T08:02

в мире

китай

хиросима (префектура)

россия

си цзиньпин

шос

g7

брикс

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Саммит Китай — Центральная Азия случайно совпал по времени с похожим мероприятием верхушки западной группы государств — G7 в Хиросиме. И контраст получился вполне отчетливый.Лидеры Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана не бросали вызов Западу, вызовы вообще не азиатский стиль поведения. Они занимались в Сиане своим делом — планировали то, во что превратится сердцевина Евразии в обозримый период.Было бы очень эффектно, если бы в декларации саммита появились такие фразы: сегодня полутора сотням стран мира Запад говорит — перестаньте партнерствовать с Китаем и Россией, присоединитесь к нашим санкциям против них. В ответ на это мы, в Сиане, показываем себе и всему миру, чего лишимся, если перейдем в западный лагерь. И еще неизвестно, что приобретем. Но итоговый документ, конечно, об этом не говорит.Чего они лишатся, если позволят загнать себя в западный лагерь, можно увидеть в ключевой речи китайского лидера Си Цзиньпина. Упоминаются новые предприятия, торговые пути, образовательные и культурные программы. Кстати, о путях — на саммите очень радостно обсуждалась российская инициатива по замыканию транскаспийского торгового маршрута с помощью постройки недостающего звена, железной дороги в Иран. Это для тех, кто все еще пытается нам объяснить, что "Китай отбирает Центральную Азию у России". В том-то и дело, что все наоборот: интегрирует ее в единую систему, охватывающую большую часть континента. Россия — тоже часть этой системы.К разговору о том, будут ли эти страны всерьез присоединяться к нынешним и будущим санкциям против Москвы или Пекина: в Сиане достигнуты договоренности о новых мерах по облегчению условий торговли. А еще появился Договор о дружбе и добрососедстве для развития региона в XXI столетии. С соответствующими взаимными обязательствами.Если бы все эти документы принимались пару десятилетий назад, они бы казались пустыми мечтаниями. Потребовался долгий опыт общения стран Евразии, прежде всего в рамках ШОС, чтобы удостовериться: все эти механизмы давно работают, создают рабочие места и перспективы национального развития.Теперь об особенностях ситуации. Вы, наверное, замечали, что любые саммиты ШОС, БРИКС и прочих подобных механизмов просто не попадают в информационное пространство "международных" англоязычных СМИ. Вот и сейчас то же самое. Зато туда попадают события типа упомянутого саммита в Хиросиме. И контраст с тем, что происходило в Сиане, налицо. В Хиросиме грозили и старались затормозить развитие множества стран. Итоговый документ сбора в Хиросиме — это итоговый документ в Сиане, только ровно наоборот. Во втором случае мы видим обозначение горизонтов сотрудничества и процветания. В первом же — стандартную для нынешнего Запада смесь страха и ненависти. Вместо планов развития — санкции, которые коснулись, возможно, уже половины населения мира.Японские СМИ еще накануне напомнили: ну что это такое, сплошные разговоры об Украине. Главный враг Запада — не Россия, а Китай, и японское председательство всеми силами старалось эту мысль продвинуть. Саммит "Семерки" — это прежде всего о том, как бороться с Китаем. В частности, речь о том, что Китай "принуждает" десятки развивающихся и прочих стран к сотрудничеству, якобы затягивая их этим в зависимость. И вот множество пассажей в итоговом документе на китайскую тему. Ну а что хиросимская команда говорила о России и новых санкциях для нее и всех, кто с ней дружит, — это мы знаем.Понятно, что китайские СМИ этот контраст двух саммитов не только видят, а активно эксплуатируют, чтобы показать разницу. Разницу того, что предлагает миру одна экономическая сверхдержава — и вторая.И получается, что главный итог сбора в Сиане даже не в том, чтобы обозначить перспективы сотрудничества Китая с одним, пусть и важным регионом. Здесь скорее дело в устранении рисков развития такого региона в обстановке нажима и принуждения его к бедности и агрессивности. И не забудем, что прочие регионы мира наблюдают за этим контрастом и делают свои выводы.

https://ria.ru/20230520/mir-1873114197.html

https://ria.ru/20230519/kitay-1872805812.html

https://ria.ru/20230520/kitay-1873084133.html

https://ria.ru/20230518/kitay-1872551733.html

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китай

хиросима (префектура)

россия

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в мире, китай, хиросима (префектура), россия, си цзиньпин, шос, g7, брикс, аналитика