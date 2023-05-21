https://ria.ru/20230521/kisida-1873219128.html

Кисида призвал к прямому диалогу с Китаем

Кисида призвал к прямому диалогу с Китаем - РИА Новости, 21.05.2023

Кисида призвал к прямому диалогу с Китаем

Прямой диалог с КНР по глобальным проблемам необходим, но Китай должен вести себя как ответственный член мирового сообщества, заявил премьер-министр Японии... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T11:50

2023-05-21T11:50

2023-05-21T11:50

в мире

китай

япония

хиросима (префектура)

фумио кисида

владимир зеленский

оон

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Прямой диалог с КНР по глобальным проблемам необходим, но Китай должен вести себя как ответственный член мирового сообщества, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции в связи с завершением саммита G7 в Хиросиме. "Страны G7 подтвердили важность прямого диалога с Китаем, непосредственной передачи ему своих опасений, совместных действий по глобальным проблемам, но и Китай должен вести себя как ответственный член мирового сообщества. Мы готовы путем диалога построить с Китаем конструктивные и стабильные отношения, мы сошлись в этом мнениями со странами "семерки", - сказал Кисида. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит G7 проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Приглашены были и главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20230521/kndr-1873199598.html

китай

япония

хиросима (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, япония, хиросима (префектура), фумио кисида, владимир зеленский, оон, g7