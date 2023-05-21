Кисида призвал к прямому диалогу с Китаем
Кисида заявил о необходимости диалога с Китаем при условии его ответственного поведения
© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Прямой диалог с КНР по глобальным проблемам необходим, но Китай должен вести себя как ответственный член мирового сообщества, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции в связи с завершением саммита G7 в Хиросиме.
"Страны G7 подтвердили важность прямого диалога с Китаем, непосредственной передачи ему своих опасений, совместных действий по глобальным проблемам, но и Китай должен вести себя как ответственный член мирового сообщества. Мы готовы путем диалога построить с Китаем конструктивные и стабильные отношения, мы сошлись в этом мнениями со странами "семерки", - сказал Кисида.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит G7 проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Приглашены были и главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал Владимир Зеленский.