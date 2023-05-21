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Кисида призвал к прямому диалогу с Китаем - РИА Новости, 21.05.2023
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11:50 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/kisida-1873219128.html
Кисида призвал к прямому диалогу с Китаем
Кисида призвал к прямому диалогу с Китаем - РИА Новости, 21.05.2023
Кисида призвал к прямому диалогу с Китаем
Прямой диалог с КНР по глобальным проблемам необходим, но Китай должен вести себя как ответственный член мирового сообщества, заявил премьер-министр Японии... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T11:50
2023-05-21T11:50
в мире
китай
япония
хиросима (префектура)
фумио кисида
владимир зеленский
оон
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Прямой диалог с КНР по глобальным проблемам необходим, но Китай должен вести себя как ответственный член мирового сообщества, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции в связи с завершением саммита G7 в Хиросиме. "Страны G7 подтвердили важность прямого диалога с Китаем, непосредственной передачи ему своих опасений, совместных действий по глобальным проблемам, но и Китай должен вести себя как ответственный член мирового сообщества. Мы готовы путем диалога построить с Китаем конструктивные и стабильные отношения, мы сошлись в этом мнениями со странами "семерки", - сказал Кисида. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит G7 проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Приглашены были и главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал Владимир Зеленский.
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китай
япония
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в мире, китай, япония, хиросима (префектура), фумио кисида, владимир зеленский, оон, g7
В мире, Китай, Япония, Хиросима (префектура), Фумио Кисида, Владимир Зеленский, ООН, G7
Кисида призвал к прямому диалогу с Китаем

Кисида заявил о необходимости диалога с Китаем при условии его ответственного поведения

© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Прямой диалог с КНР по глобальным проблемам необходим, но Китай должен вести себя как ответственный член мирового сообщества, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции в связи с завершением саммита G7 в Хиросиме.
"Страны G7 подтвердили важность прямого диалога с Китаем, непосредственной передачи ему своих опасений, совместных действий по глобальным проблемам, но и Китай должен вести себя как ответственный член мирового сообщества. Мы готовы путем диалога построить с Китаем конструктивные и стабильные отношения, мы сошлись в этом мнениями со странами "семерки", - сказал Кисида.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит G7 проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Приглашены были и главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал Владимир Зеленский.
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В миреКитайЯпонияХиросима (префектура)Фумио КисидаВладимир ЗеленскийООНG7
 
 
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