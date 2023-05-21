Полиция назвала число участников проевропейского митинга в Кишиневе
Полиция Молдавии: более 75 тысяч человек участвуют в проевропейском митинге в Кишиневе
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Более 75 тысяч человек участвуют в воскресенье в проевропейской митинге, который проходит в центре Кишинева, сообщила глава пресс-службы Генерального инспектората полиции Молдавии Диана Фетко.
В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого Национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола.
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"В национальном собрании "Европейская Молдова" участвуют более 75 тысяч человек. Окончательные данные о количество участников будут объявлены позже, люди продолжают приходить на площадь", - заявила Фетко.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.