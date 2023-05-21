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Полиция назвала число участников проевропейского митинга в Кишиневе - РИА Новости, 21.05.2023
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13:40 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/kishinev-1873230421.html
Полиция назвала число участников проевропейского митинга в Кишиневе
Полиция назвала число участников проевропейского митинга в Кишиневе - РИА Новости, 21.05.2023
Полиция назвала число участников проевропейского митинга в Кишиневе
Более 75 тысяч человек участвуют в воскресенье в проевропейской митинге, который проходит в центре Кишинева, сообщила глава пресс-службы Генерального... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:40
2023-05-21T13:40
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Более 75 тысяч человек участвуют в воскресенье в проевропейской митинге, который проходит в центре Кишинева, сообщила глава пресс-службы Генерального инспектората полиции Молдавии Диана Фетко. В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого Национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230521/moldaviya-1873224387.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
Полиция назвала число участников проевропейского митинга в Кишиневе

Полиция Молдавии: более 75 тысяч человек участвуют в проевропейском митинге в Кишиневе

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Более 75 тысяч человек участвуют в воскресенье в проевропейской митинге, который проходит в центре Кишинева, сообщила глава пресс-службы Генерального инспектората полиции Молдавии Диана Фетко.
В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого Национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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"В национальном собрании "Европейская Молдова" участвуют более 75 тысяч человек. Окончательные данные о количество участников будут объявлены позже, люди продолжают приходить на площадь", - заявила Фетко.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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В миреМолдавияКишиневМайя СандуЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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