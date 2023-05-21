https://ria.ru/20230521/kishinev-1873230421.html

Полиция назвала число участников проевропейского митинга в Кишиневе

Полиция назвала число участников проевропейского митинга в Кишиневе - РИА Новости, 21.05.2023

Полиция назвала число участников проевропейского митинга в Кишиневе

Более 75 тысяч человек участвуют в воскресенье в проевропейской митинге, который проходит в центре Кишинева, сообщила глава пресс-службы Генерального... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:40

2023-05-21T13:40

2023-05-21T13:40

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

евросоюз

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еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Более 75 тысяч человек участвуют в воскресенье в проевропейской митинге, который проходит в центре Кишинева, сообщила глава пресс-службы Генерального инспектората полиции Молдавии Диана Фетко. В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого Национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230521/moldaviya-1873224387.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

молдавия

кишинев

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, евросоюз, европарламент, еврокомиссия