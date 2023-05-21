Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные избили и ограбили человека в центре Киева - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 21.05.2023 (обновлено: 18:52 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/kiev-1873265625.html
Украинские военные избили и ограбили человека в центре Киева
Украинские военные избили и ограбили человека в центре Киева - РИА Новости, 21.05.2023
Украинские военные избили и ограбили человека в центре Киева
Трое украинских военных напали на мужчину в центре Киева, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в силовых структурах. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T18:44
2023-05-21T18:52
в мире
киев
богдан хмельницкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777006065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd0b37b2eda04672308795538b6d34e0.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Трое украинских военных напали на мужчину в центре Киева, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в силовых структурах."Инцидент случился вчера, в 14:00 в Шевченковском районе Киева. Трое военнослужащих Отдельного президентского полка имени Гетьмана Богдана Хмельницкого избили и ограбили мужчину с применением газового баллончика", — говорится в публикации.Сообщается, что пострадавший написал заявление в полицию, нападавших задержали. Как отмечает издание, это далеко не первый случай нападения украинских военнослужащих на людей за последнее время.
https://ria.ru/20230508/vsu-1870411167.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777006065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3076fb3624195483e6d9fa348fa614bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, богдан хмельницкий
В мире, Киев, Богдан Хмельницкий
Украинские военные избили и ограбили человека в центре Киева

Страна.ua: трое украинских военных избили и ограбили человека в центре Киева

© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Трое украинских военных напали на мужчину в центре Киева, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Инцидент случился вчера, в 14:00 в Шевченковском районе Киева. Трое военнослужащих Отдельного президентского полка имени Гетьмана Богдана Хмельницкого избили и ограбили мужчину с применением газового баллончика", — говорится в публикации.
Сообщается, что пострадавший написал заявление в полицию, нападавших задержали. Как отмечает издание, это далеко не первый случай нападения украинских военнослужащих на людей за последнее время.
Российская военнослужащая о методах мобилизации жителей Донбасса в ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Украинские военкоматы держали уклонистов в заключении, рассказали в ЛНР
8 мая, 07:06
 
В миреКиевБогдан Хмельницкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала