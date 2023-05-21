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Украинские военные избили и ограбили человека в центре Киева
Украинские военные избили и ограбили человека в центре Киева - РИА Новости, 21.05.2023
Украинские военные избили и ограбили человека в центре Киева
Трое украинских военных напали на мужчину в центре Киева, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в силовых структурах. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T18:44
2023-05-21T18:44
2023-05-21T18:52
в мире
киев
богдан хмельницкий
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Трое украинских военных напали на мужчину в центре Киева, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в силовых структурах."Инцидент случился вчера, в 14:00 в Шевченковском районе Киева. Трое военнослужащих Отдельного президентского полка имени Гетьмана Богдана Хмельницкого избили и ограбили мужчину с применением газового баллончика", — говорится в публикации.Сообщается, что пострадавший написал заявление в полицию, нападавших задержали. Как отмечает издание, это далеко не первый случай нападения украинских военнослужащих на людей за последнее время.
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в мире, киев, богдан хмельницкий
В мире, Киев, Богдан Хмельницкий
Украинские военные избили и ограбили человека в центре Киева
Страна.ua: трое украинских военных избили и ограбили человека в центре Киева