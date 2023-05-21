https://ria.ru/20230521/kherson-1873232122.html

Российские военные уничтожили американскую РЛС в Херсонской области

Российские военные уничтожили американскую РЛС в Херсонской области - РИА Новости, 21.05.2023

Российские военные уничтожили американскую РЛС в Херсонской области

Российские артиллеристы в ночь на воскресенье уничтожили под Херсоном украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы, произведенную... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:50

2023-05-21T13:50

2023-05-21T13:50

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

херсон

сша

херсонская область

вооруженные силы сша

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871008535_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_bb7b66fde6dcfe8ec8d31edaa0d9dc6c.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на воскресенье уничтожили под Херсоном украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы, произведенную в США, и 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Казацкое уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери: 5 погибших военных ВСУ, 3 раненых".

херсон

сша

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, херсон, сша, херсонская область , вооруженные силы сша, вооруженные силы рф