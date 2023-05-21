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Российские военные уничтожили американскую РЛС в Херсонской области
Российские военные уничтожили американскую РЛС в Херсонской области - РИА Новости, 21.05.2023
Российские военные уничтожили американскую РЛС в Херсонской области
Российские артиллеристы в ночь на воскресенье уничтожили под Херсоном украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы, произведенную... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:50
2023-05-21T13:50
2023-05-21T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на воскресенье уничтожили под Херсоном украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы, произведенную в США, и 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Казацкое уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери: 5 погибших военных ВСУ, 3 раненых".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные уничтожили американскую РЛС в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили украинскую РЛС производства США в Херсонской области