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Российские военные уничтожили американскую РЛС в Херсонской области - РИА Новости, 21.05.2023
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13:50 21.05.2023
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Российские военные уничтожили американскую РЛС в Херсонской области
Российские военные уничтожили американскую РЛС в Херсонской области - РИА Новости, 21.05.2023
Российские военные уничтожили американскую РЛС в Херсонской области
Российские артиллеристы в ночь на воскресенье уничтожили под Херсоном украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы, произведенную... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:50
2023-05-21T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсон
сша
херсонская область
вооруженные силы сша
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на воскресенье уничтожили под Херсоном украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы, произведенную в США, и 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Казацкое уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери: 5 погибших военных ВСУ, 3 раненых".
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безопасность, вооруженные силы украины, херсон, сша, херсонская область , вооруженные силы сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсон, США, Херсонская область , Вооруженные силы США, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили американскую РЛС в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили украинскую РЛС производства США в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на воскресенье уничтожили под Херсоном украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы, произведенную в США, и 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Бургунка уничтожена AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль типа "пикап", потери: 4 погибших военных ВСУ, 1 раненый", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Казацкое уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери: 5 погибших военных ВСУ, 3 раненых".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 мая, 15:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХерсонСШАХерсонская областьВооруженные силы СШАВооруженные силы РФ
 
 
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