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Российские военные уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023
Российские военные уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ
Российская армия уничтожила склад боеприпасов украинской теробороны в городе Станислав Херсонской области, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:00
2023-05-21T13:00
2023-05-21T13:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская армия уничтожила склад боеприпасов украинской теробороны в городе Станислав Херсонской области, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". В районе населенного пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ
Минобороны: ВС России на Херсонском направлении уничтожили САУ "Акация" и склад ВСУ