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Российские военные уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023

Российские военные уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ

Российская армия уничтожила склад боеприпасов украинской теробороны в городе Станислав Херсонской области, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:00

2023-05-21T13:00

2023-05-21T13:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская армия уничтожила склад боеприпасов украинской теробороны в городе Станислав Херсонской области, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". В районе населенного пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф