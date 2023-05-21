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Российские военные уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 21.05.2023 (обновлено: 13:19 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/kherson-1873226061.html
Российские военные уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023
Российские военные уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ
Российская армия уничтожила склад боеприпасов украинской теробороны в городе Станислав Херсонской области, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:00
2023-05-21T13:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская армия уничтожила склад боеприпасов украинской теробороны в городе Станислав Херсонской области, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". В районе населенного пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.
херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВС России на Херсонском направлении уничтожили САУ "Акация" и склад ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская армия уничтожила склад боеприпасов украинской теробороны в городе Станислав Херсонской области, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". В районе населенного пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 мая, 15:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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